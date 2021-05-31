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Общество31 мая 2021 14:05

Воронежские газовики уведомили абонентов о приостановке подачи газа из-за отсутствия договора на техобслуживание оборудования

С начала года в адрес 4 818 абонентов «Газпром межрегионгаз Воронеж» были направлены уведомления о приостановке подачи газа в связи с отсутствием договоров на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования
Источник:kp.ru
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По итогам работы 471 потребителю компания-поставщик была вынуждена приостановить газоснабжение, остальные абоненты обратились в специализированные организации для заключения договоров на техническое обслуживание.

«Газовое оборудование требует к себе повышенного внимания. Ведь, как показывает практика, халатность или просто попустительское отношение легко может обернуться бедой. Поэтому так важно регулярно проводить обслуживание и ремонт технических устройств», – отметил начальник управления по реализации газа населению «Газпром межрегионгаз Воронеж» Александр Рожков.

В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, собственники газифицированных жилых помещений обязаны заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Отсутствие договора и отказ в допуске сотрудников газовой службы для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования грозит приостановкой подачи газа в одностороннем порядке и административным штрафом.

БИЗНЕС-ПРЕСС