Владимир Нетесов поблагодарил воронежцев за участие в предварительном голосовании «Единой России»

Процедуру запустил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев после того, как предварительное голосование завершилось в самом западном регионе страны, Калининградской области.

Участие в процедуре подсчета в онлайн-формате приняли член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов, депутаты Воронежской областной Думы Александр Князев, Артем Копылов и Андрей Климентов.

Как сообщил Владимир Нетесов, в Воронежской области онлайн голосование прошло в штатном режиме, нарушений в ходе кампании выявлено не было. Отмечен значительный интерес граждан к участию в процедуре.

«В регионе зарегистрировано более 160 тысяч избирателей, желающих принять участие в голосовании. По предварительным данным проголосовало более 140 тысяч жителей области.

Я хочу поблагодарить жителей региона, которые проявили активную гражданскую позицию, осознанно и ответственно подошли к своему решению и приняли участие в предварительном голосовании. Также хочу выразить слова благодарности всем участникам предварительного голосование»,- отметил Владимир Нетесов.

Напомним, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась и в очном формате. Окончательно итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде, региональных партийных конференциях. Съезд пройдет 19 июня в Москве.