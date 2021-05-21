Последние новости Воронежа на 21 мая 2021 года: троллей над водохранилищем и взятки в вузе

Ранее троллей планировали запустить в мае. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Заместителя декана автомобильного факультета Воронежского лесотехнического университета обвиняют во взятках от студентов (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, за определенную плату 43-летний мужчина обещал помочь должникам сдать сессии. Деньги преподавателю переводили на счет в банке.За полгода педагог получил более 300 тысяч рублей. Его обвинили в 11 эпизодах. Уголовное дело передали в Центральный районный суд.

Троллей над воронежским водохранилищем может открыться в июле. Ранее инициаторы идеи планировали начать работу в мае, однако старт проекта пришлось отложить на пару месяцев из-за «бюрократических проблем». Затянулся процесс получения разрешительных документов

Воронежские власти пообещали разобраться с электросамокатами, прокат которых стал набирать популярность в городе. Воронежцы ставят их не в специально отведенных местах, а буквально бросают на улицах, тротуарах, возле остановок и т.д. Кроме того, самокаты создают опасность для пешеходов. Поэтому профильные службы администрации свяжутся с представителями прокатов, чтобы упорядочить их работу.

33-летнего воронежца, который напугал школьников на спортплощадке аэрозольным пистолетом, отправили под домашний арест. Он продлится как минимум два месяца – до 17 июля. Следствие при этом просило более строгой меры пресечения – заключения под стражу.

15-летнего мальчика, пострадавшего в страшной аварии в Борисоглебске, доставили вертолетом в Воронеж. Ребенку требовалась срочная помощь после того, как мотоциклист на «Патрон Трибут-150» сбил школьника. Врачи Борисоглебской районной больницы стабилизировали состояние подростка, затем его транспортировали.