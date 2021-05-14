Нововоронеж с размахом отметил 10-летие «Школы Росатома»

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В масштабных мероприятиях, флешмобах, акциях и конкурсах приняли участие ученики всех школ города, воспитанники детских садов, самодеятельные творческие коллективы.

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Торжества прошли в рамках событийного марафона «С юбилеем, Школа Росатома!», который с 17 апреля по 17 мая захватил все города реализации крупнейшего проекта Госкорпорации «Росатом».

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В Нововоронеже все мероприятия были объединены темой: «Школа Росатома – ступень роста для будущих представителей атомной отрасли». Воспитанники детских садов мастерили макеты «Город мирного атома», которые выставили в витрине центральной аптеки Нововоронежа. Школьники младших классов устраивали яркие танцевальные флешмобы, которые транслировались в социальных сетях и на городском телевидении. Выпускники провели флешмоб «10 лет за партой «Школы Росатома».

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Также состоялся детский велокросс, метапредметный образовательный квест «Атомный спецназ», инженерная лаборатория «Метод проб и ошибок», конкурс компьютерной графики «Вместе со «Школой Росатома».

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-профилактических мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

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Главным событием стала встреча учеников старших классов с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым. Разговор прошёл в формате «100 вопросов взрослому». За полтора часа ребята узнали, как проходит рабочий день руководителя крупного предприятия, какие качества нужны настоящему атомщику и даже как стать директором АЭС.

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«Проект «Школа Росатома» сформировал вокруг себя сообщество инновационных, креативно мыслящих педагогов, объединил более 4 000 нововоронежских школьников и воспитанников детских садов. Благодаря этому проекту дети получили уникальную возможность развиваться в любом выбранном направлении: от научно-технического до художественного. Кроме того, они со школьной скамьи понимают, как работает и чем живет атомная промышленность России. После окончания школы ребята становятся студентами лучших вузов страны, а мы получаем высококлассных специалистов, нацеленных на плодотворную работу в отрасли», – отметил после встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Проект «Школа Росатома» реализуется в 22 городах 17 регионов присутствия объектов атомной промышленности. В нем задействованы 246 школ и 412 детских садов. Проект задаёт высокую профессиональную и творческую планку, побуждающую к развитию различных способностей как детей, так и взрослых, профессиональным и творческим прорывам, инновационным решениям. Проект работает с разными категориями участников: дошколята и школьники, педагоги и воспитатели, руководящие работники и команды городских управленцев, а также жители городов-участников.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС