В Воронеже общегородской выпускной 2021 года будет стоить почти в два раза дороже, чем прошлый

В 2019 году выпускников развлекал Тима Белорусских. Хедлайнера 2021 года пока держат в секрете. Фото: из архива «КП»

В мэрии объявили о торгах на проведение общегородского выпускного 2021 года, который состоится в ночь со 2 на 3 июля в парке «Алые паруса». Их максимальная цена – 14,4 миллиона рублей. Напомним, два года назад, праздник обошелся в 7,7 миллионов, то есть, почти в два раза дешевле. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса общегородской выпускной не проводили.

За такую кругленькую сумму победитель торгов должен будет смонтировать сцену площадью 160 кв. метров с шестью отдельными подиумами, тремя светодиодными экранами, генераторами дыма и огня, криогенераторами и конфетти-пушками, и дополнительные площадки к вечеру 30 июня. При этом их нужно демонтировать их сразу после праздника. Подрядчик будет обязан предоставить световое и звуковое оборудование и персонал, а также предложить мэрии кандидатуры артистов и ведущего для выпускного.

Кандидатуры хедлайнеров выпускного пока держат секрете. Известно только, что это будут известные солист старше 18 и моложе 30 лет и музыкальная группа, основанная не ранее 2013 года, песни которых должны постоянно крутиться на радио. При этом в текстах не должно быть мата и призывов к насилию и аморальному образу жизни, употреблению наркотиков и алкоголя. Также они не должны касаться вопросов религии, политики и межнациональных отношений. Требования к ведущему – возраст от 35 до 45 лет, десятилетний опыт ведения масштабных мероприятий, в том числе и на телевидении. Напомним, в 2019 году хедлайнеров выпускного был Тима Белорусских, а ведущим – Тимур Родригез.

Победитель торгов также должен будет подготовить альтернативную крытую площадку для проведения выпускного на случай непогоды и ЧП. Она должна располагаться в Воронеже или не дальше 15 километров от него, вмещать не менее пять тысяч человек, иметь парковку на такое же количество людей и большую сцену.

Напомним, с 30 июня и до 12:00 3 июля парк закроют для технической подготовки. 2 июля с 20.00 выпускников к парку будут привозить специальные автобусы с названием учебного заведения. Два основных и два технических входа оснастят рамками с видеокамерами, считывателями электронных браслетов с выводом на сервер, ручными металлодетекторами, комплектами досмотровых зеркал для автотранспорта. Всех участников праздника обещают обеспечить масками и средствами дезинфекции.

Так будет выглядеть входная группа выпускного-2021. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В «Алых парусах» еду можно будет купить на 20 фуд-кортах с горячими блюдами, сэндвичами и здоровой едой. С собой продукты проносить будет нельзя. Водой обещают обеспечить бесплатно.

Встретят делегации выпускников диджеи и ведущие. В программе праздника - живые статуи, аниматоры с неоновыми костюмами, световое аква-шоу, погружение в Средневековье. А на рассвете участники праздника увидят полет пяти аэростатов с логотипами общегородского выпускного-2021 и символами Воронежа.

Карта будущего выпускного. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Выход организованных групп в сопровождении педагогов из парка начнется с 04.00 3 июля. Если выпускник решит уйти раньше, то его в обязательно должны встретить родители. Они при этом подпишут своеобразный акт передачи несовершеннолетнего.