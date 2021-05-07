Глава Воронежа Вадим Кстенин: «В этом году мы обязаны сделать по-настоящему запоминающийся и безопасный выпускной»

7 мая глава Воронежа Вадим Кстенин провел рабочее совещание по подготовке к одному из самых ярких событий года – общегородскому выпускному Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Общегородской выпускной в 2021 году в Воронеже пройдет в ночь со 2 на 3 июля. Дату сдвинули на неделю в соответствии с графиком единого государственного экзамена. Раньше праздник прощания со школой традиционно проходил 25 июня.

Торжество для выпускников начнется в стенах учебных заведений: там вручат аттестаты об окончании школы. После этого ребят будут ждать уже на общем празднике. 7 мая вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая представила его концепцию.

- В 2019 году, когда проводили первый общегородской выпускной, мы шли по непроторенной для себя дорожке, но все получилось. Очень жаль, что пандемия не дала нам в прошлом году организовать классный праздник для выпускников, знаю, что дети его ждали. В этом году мы обязаны сделать по-настоящему запоминающийся и, главное, безопасный выпускной. Планка задана высокая, высокая и ответственность, мы не имеем права разочаровать детей, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, 18 марта губернатор Александр Гусев одобрил проведение масштабного торжества для выпускников.

Где все пройдет?

Место для выпускного бала остается прежним - это уютный сосновый парк «Алые паруса». Он оптимально подходит не только из-за расположения, но и с точки зрения безопасности.

Тем более, что в этом году на общегородском выпускном ожидают более 5,5 тысячи выпускников 11 классов. Свыше 4 тысяч ребят уже заявились для участия. Сформированы предварительные списки, в соответствии с которыми школы выпустят приказы - будут выбраны ответственные за жизнь и здоровье выпускников из расчета один преподаватель на семь ребят.

Детали праздника держатся в секрете Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

А что с безопасностью?

С 30 июня и до 12:00 3 июля парк закроют для технической подготовки: монтажа сцены, расстановки турникетов, совещаний с представителями школ по вопросам безопасности.

«Алые паруса» обследует кинологический расчет. Территорию оградят 2 рядами турникетов. 170 сотрудников частных охранных организаций обеспечат оцепление по периметру. У воды будут дежурить сотрудники ГИМС и МЧС.

По графику - 2 июля с 20:00 - выпускников к парку будут привозить специальные автобусы с наименованием учебного заведения .

2 основных и 2 технических входа оснастят рамками с видеокамерами, считывателями электронных браслетов с выводом на сервер, ручными металлодетекторами, комплектами досмотровых зеркал для автотранспорта.

- В этом году вход для всех будет осуществляться по именным браслетам. В единый банк данных для персонификационного учета и контроля пофамильно войдут не только выпускники и педагоги, но и все артисты и обслуживающий персонал, что максимально будет исключать проникновение на территорию праздника случайных лиц, - сообщила Надежда Савицкая.

Выход организованных групп в сопровождении педагогов с территории парка начнется с 04:00 часов 3 июля. Если выпускник решит уйти раньше, то его в обязательно должны встретить родители - они подписывают своеобразный акт передачи несовершеннолетнего.

Организация проходит по всем требованиям санитарной безопасности. Специально для выпускного закупят 15 тысяч одноразовых масок и 50 литров антисептических средств для обработки рук.

- Прошу закупать антисептики в маленькой таре, чтобы их можно было детям раздавать, плюс на входах на рамках надо поставить стационарные стойки с антисептиками. Пусть все, кто работает на входе, обращают внимание ребят на необходимость обеззараживания рук. Термометрия в обязательном порядке: на каждой рамке у каждого ребенка проверяем температуру, - распорядился Вадим Кстенин.

А с едой?

Проносить продукты с собой по правилам безопасности нельзя. Однако для участников организуют не менее 20 фуд-кортов с горячими блюдами, сэндвичами и здоровой едой. Покупки в «ресторанном дворике» и работа точек по продаже дождевиков на случай непогоды - единственные возможные траты выпускников.

- Подчеркну, что это абсолютно бесплатный праздник. Концерт хедлайнера, все локации, все необходимые мероприятия, которые мы проводим, вплоть до выдачи одноразовых масок - все это будет бесплатным. Одна из ключевых идей общегородского выпускного - снизить и материальные затраты наших горожан, и угрозу заболевания ковидом - чтобы было меньше пресловутых ресторанных вечеров, как это было много десятилетий, - дополнила Надежда Савицкая.

Детали праздника держатся в секрете Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Чем будут удивлять?

Тематические зоны с арт-объектами начнут работать с момента прибытия первых групп. Встретят делегации диджеи и ведущие. В программе - живые статуи, аниматоры с неоновыми костюмами, световое аква-шоу, погружение в Средневековье и многое другое. Например, на рассвете участники праздника увидят полет 5 аэростатов с логотипами Общегородского выпускного-2021 и символами Воронежа.

- Нам очень хочется, чтобы позволили погодные условия и на рассвете в небо взмыли большие воздушные шары. Надеемся, что когда они полетят над водохранилищем, это будет невероятно красивое, романтичное, незабываемое зрелище для наших ребят, - рассказывает Надежда Савицкая.

Хедлайнер предварительно определен, но имя приглашенной «звезды» держится в секрете.

- Прекрасная традиция появляется у нас в городе чествовать свою молодежь, желать им счастливой взрослой жизни. С удовольствием сам приму участие в празднике, чтобы лично поздравить выпускников и проконтролировать итоги всей нашей непростой работы, которая проходит в очень жестких временных рамках, - подытожил Вадим Кстенин.