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Уважаемые жители Орловской области, ветераны! От всего сердца поздравляем с Днем Победы.

Праздник этот значимый и волнующий для каждого жителя Орловской области. Наша малая родина стала эпицентром многих крупных сражений Великой Отечественной войны. Больших усилий стоило после отгремевшего победного салюта восстановить разрушенные города, прежний уклад жизни. И 9 мая душу переполняет благодарность к нашим предкам, которые не только избавили родной край от гнета фашизма, но и тяжелым трудом смогли вернуть жизнь в прежнее русло.

День Победы – праздник, который объединяет нас, наделяет стойкостью перед лицом испытаний, укрепляет дух, дает силы преодолевать любые жизненные перипетии и идти вперед. Чтобы не посрамить память о героических свершениях наших отцов и дедов.

Мы всегда будем помнить стойкость и мужество тех, кто прошел по долгой и страшной дороге войны на фронтах и в тылу, и передавать память об их подвигах из поколения в поколение.

Желаю ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем орловцам бодрости духа и крепкого здоровья, прекрасного настроения и благополучия.