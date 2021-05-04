Праздник Великой Победы!

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Уважаемые орловцы, примите поздравления с великим праздником, Днем Победы!

Это день, когда всех нас переполняет чувство гордости за предков – поколение победителей, освободивших не только Родину, но и весь мир от угрозы фашизма. Наши деды и прадеды 76 лет назад принесли мир на нашу истерзанную землю, и сегодня мы продолжаем чтить и множить память об этом событии. Нет ни одной семьи в Орловской области и в стране, которую бы не задело осколками войны. Наши близкие сложили головы на поле брани, ценой собственной жизни обеспечив каждому из нас будущее.

9 мая – день, который стал олицетворением доблести и стойкости. С праздником всех вас, и тех, кто прошел войну и знает о ней не понаслышке, и кто родился в мирное время. Наш с вами общий долг – сохранять память о героях и мир, доставшийся такой высокой ценой. Нам, потомкам, завещано беречь родную землю, трудиться во благо Орловщины, России, своего народа.

Вечная память героям!

Почет и уважение ветеранам и труженикам тыла!

Мирного неба над головой!