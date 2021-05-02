Забытые традиции Первомая в Воронеже: как отдыхали на весенние праздники в СССР

Первомай сегодня, к сожалению, для многих потерял сакральный смысл Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Большинство воронежцев (72%) уверены, что 1 мая должен быть нерабочим днем. Только 18% горожан согласны с тем, что День весны и труда может быть рабочим. Другие затруднились ответить на вопрос службы исследований hh.ru.

Но вот Первомай прошел, а многие ли в 2021 году задумались о том, что это не просто очередной нерабочий день. Какой вообще смысл сегодня несет этот праздник? Шашлыки и дача? Или нечто большее?

1 мая издавна у славянских народов ассоциировалось с рубежом между зимой и летом - но мы не будем копать так глубоко. Давайте просто разберемся, что же значил этот праздник для советского человека и какие традиции были у воронежцев. Разобраться в этом вопросе «Комсомольской правде» помогли краевед и экскурсовод Елена Устинова, а также кандидат исторических наук, общественник Владимир Размустов.

Что значил Первомай для воронежцев в советское время?

В России до 1917 года так называемая «Маёвка» была нелегальным собранием революционеров. Но после для рядового гражданина празднование 1 мая было лишено какого-то политического наполнения.

- Весна, хорошая погода, все вокруг расцветало - люди испытывали радость единения. Девушки надевали лучшие наряды. Звучал духовой оркестр. У меня остались детские воспоминания: демонстрации в Воронеже были очень длинными. Постепенно они, конечно, сокращались. Но я помню неожиданные встречи родственников и друзей, песни, плакаты, флаги. Не будем лукавить, приходили люди и в легком тонусе, все-таки праздник, - рассказывает Елена Устинова.

Владимир Размустов также впервые принял участие в демонстрациях, когда был еще маленьким мальчиком, вместе с мамой.

- Это большое событие. Не так много было таких массовых ивентов. У меня сохранилась фотография родителей, которые только-только поженились и вышли 1 мая на проспект Революции. Красивые студенты: отец - в костюме, мама - в лучшем платье. Несомненно, это был способ выйти в люди, повод пообщаться, - комментирует историк.

Как проводили время?

Вариант №1: общий стол во дворе

После демонстрации многие воронежцы прямиком отправлялись домой. Было правило: накрыть большой стол пусть и с очень незамысловатой снедью. Обязательно - гармонь, не гитара. Народ обязательно пел и танцевал.

- Раздольное душевное веселье без каких-либо обсуждений проблем. Единственное, так как приближалось 9 мая, многие вспоминали родственников и товарищей, не вернувшихся с фронта. Очень популярна была игра - лото - в том числе «на копеечку», - отмечает Елена Устинова.

Подчас «квартиники» могли вылиться за пределы дома в общий двор.

- Ставили столы. Выносили снедь на улицу. Потихонечку собирались соседи. Приносили патефон. Позже радио ставили прямо в окно и включали. Знаю, что на левом берегу есть дома по улице Циолковского, у авиационного завода, где жили как раз работники предприятия. Раньше там были одни коммуналки. Комнаты давали лучшим молодым сотрудникам. Но все или, по крайней мере, большинство было счастливо жить со своими товарищами по цеху. Эти простые парни и девушки устраивали даже соревнования дом на дом. И во дворах они все вместе отмечали 1 мая, - делится экскурсовод.

Вариант №1: пикник на природе

Сегодня выбраться на шашлыки не так-то просто... Но раньше пикники на природе устраивали повсеместно. Например, были популярны так называемые Пионерские горки в Центральном парке.

- Это было место первомайских и в целом майских праздников. Весь пригорок был в людях. Объединялись соседние компании. Одни пытались перепеть других. Обязательно у кого-то был сильный голос. Раньше все, кто хотел быть модным, записывал слова самых интересных песен в тетрадь, чтобы исполнить их в компании. Ведь, кому понравится, когда кто-то начинает петь, а потом слова забывает? - задает риторический вопрос Елена Устинова.

Да и все большие парки и известные зеленые территории, например, та же Белая гора были излюбленными местами для встреч.

- Помню, в 1975 году, когда я был старшеклассником, за памятником Славы не было вообще никакой застройки. Там начинались яблоневые посадки. Леса были всем доступны. Поэтому те, у кого не было дач, отправлялись туда на пикники. Также Боровое было очень популярно, потому что туда можно было добраться на электричках. Пригородные поезда набивались до отказа. Организовывались люди по кругу общения, - подчеркивает Владимир Размустов.

Вдоль реки Воронеж также были популярные места, такие как Шлюзы или Капканка.

- Их помнят старожилы. Например, Капканка получила название в честь купца Капканщикова - он занимался суконным производством. На набережной, неподалеку от Успенского Адмиралтейского храма, была так называемая Капканщикова мойка - подсобное производство. Это место еще до революции народ прозвал Капканка. Возможно, еще и потому, что в этом месте были речные «капканы», которые могли засосать пловца. Название сохранялось долгое время. Там любили купаться - были и те, кто открывал сезон в начале мая, - комментирует Елена Устинова.

Вариант №3: танцплощадки

Первомайское шествие стихийно сливалось и также стихийно завершалось: люди проходили по площади Ленина, по проспекту Революции и потихоньку расходились кто куда. Но были и те, кто оставался в центре города до самого вечера, чтобы показать себя на танцах.

- В городе было очень много уличных танцплощадок. Например, к 1 мая танцы устраивали у бывшего Дома Офицеров, у Дворца Культуры имени Карла Маркса, около цирка также была танцплощадка. Молодежь вечером обязательно шла потанцевать, - рассказывает Елена Устинова.

Почему же Первомай для многих потерял сакральный смысл?

Краевед и экскурсовод Елена Устинова считает, что 1 мая потеряло свой смысл задолго до того, как распался Советский Союз. Возможно, когда рухнул «железный занавес», когда пошли активные контакты с западом, люди стали сомневаться во всем, во что верили.

- Раньше не так массово встречали Пасху,- добавляет Владимир Размустов. - Все праздники, что религиозные, что идеологические, так или иначе накладываются еще на славянский календарь. То есть эти дни связаны со сменами времен года. В данном случае - с приходом весны. В советское же время Пасха была практически запрещена и широко не отмечалась. Сегодня наоборот. Но приход самой весны тем самым все же многие люди встречают.