Спасатели рассказали, как законно на майских праздниках пожарить шашлык на даче в Воронежской области

У воронежцев есть законный способ приготовить шашлык на открытом огне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничные даты в мае 2021 года изначально были распределены следующим образом: с 1 по 3 число, а также с 8 по 10. Но по указу президента дни между майскими выходными (4-7 мая) также стали нерабочими с сохранением зарплаты. Следовательно, в компаниях, где указ приняли к исполнению, работников ждут 10-дневные каникулы.

Хотя в эти дни в Воронежской области сохранится неустойчивая погода с холодными ночами, хотя из-за особого противопожарного режима нельзя разжигать костры на природе и заезжать на машинах в леса, однако многие задумались о том, чтобы выбраться на дачу и приготовить шашлыков. Но как это делать законно?

Разъяснения дали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Под ограничения, связанные с особым противопожарным режимом, не попадают стационарные устройства для приготовления пищи - мангалы, печи, тандыры и прочие. Важно, чтобы они были оборудованы по правилам пожарной безопасности.

Предупредим также, что описанное выше разрешение распространяется только на приготовление пищи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обязательные основные требования таковы:

- Само сооружение должно быть капитального характера с жестко установленным основанием, то есть его невозможно переместить;

- Площадка вокруг устройства - диаметром 2 метра - должна быть полностью зачищена от растительности. Она может быть, например, земляной, асфальтированной или бетонированной;

- Расстояние до любого объекта на участке – деревья, строения, заборы и - не менее 5 метров;

- На площадке должны быть первичные средств для тушения пожара - огнетушитель или вода.

Спасатели также предупреждают желающих приготовить шашлыки, что даже при использовании стационарных мангалов, важно не забывать расчищать участок от мусора и травы. Учитывайте погодные условия и ветровую нагрузку.

- В случае нарушения правил пожарной безопасности и возникновения из-за этого пожара может грозить уголовная ответственность, - напоминают в региональном ГУ МЧС.

Предупредим также, что описанное выше разрешение распространяется только на приготовление пищи! Ведь могут найтись и те, кто решит сжечь мусора или что-то еще на том же мангале.

Напомним, 15 апреля в Воронежской области начали работать патрульные группы с беспилотными летательными аппаратами. Их задача – отслеживать нарушения особого противопожарного режима.