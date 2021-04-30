Красный Первомай, борись и побеждай!

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Уважаемые товарищи! Дорогие воронежцы!

Поздравляем Вас с Днём международной солидарности трудящихся 1 мая!

Сто тридцать пять лет назад рабочие разных стран учредили этот поистине интернациональный праздник пролетарского единства в борьбе за социальную справедливость и достойную жизнь.

Сегодня в капиталистической России повсеместно попираются интересы людей труда. Прикрываясь кризисом в экономике и пандемией коронавируса, капиталистическое государство и алчные «хозяева» увольняют наёмных работников, а оставшимся урезают зарплаты, при этом придумывая для них всё новые поборы и «закручивая гайки» против коммунистов и их сторонников, рабочих активистов. Призывая народ «затянуть пояса», буржуи и чиновники продолжают богатеть за счёт присвоения богатств страны и результатов труда большинства людей, коррупции и казнокрадства.

Только решительно добиваясь смены нынешнего либерального курса на политику, проводимую в интересах большинства народа, мы сумеем остановить рост цен и тарифов, поднять производство, сельское хозяйство, науку, образование, культуру, вернуть России звание великой мировой державы.

Пусть же для нас, как и для людей труда во всём мире, 1 Мая станет не просто выходным, а, несмотря на все запреты и ограничения, днём протеста против капиталистического рабства и антисоветской реакции.

Мы громко говорим: «Да здравствует Первое мая – День международной солидарности трудящихся!» и призываем встать в наши ряды всех, кто решительно борется за наше общее правое дело, за мир, дружбу и братство народов, за Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину – за СССР!

С Красным Первомаем Вас, наши уважаемые товарищи и дорогие друзья!

Вместе – к торжеству мира и социализма!

Воронежский обком КПРФ