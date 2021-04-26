Жителей Воронежской области призвали голосовать за места для благоустройства в 2022 году

Проголосовать можно будет, например, за благоустройство парка «Алые паруса»

Жителей Воронежской области призвали выбрать, какие общественные пространства будут благоустроены в их городах в 2022 году. Для этого необходимо принять участие в голосовании Минстроя, которое стартовало сегодня, 26 апреля, на всероссийской платформе http://36.gorodsreda.ru/. Об этом сообщили в облправительстве.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От нашего региона в список попали общественные пространства из 10 городов. Среди них – парки, скверы, территории, расположенные в Воронеже, Лисках, Россоши, Семилуках, Острогожске, Павловске, Борисоглебске, Бутурлиновке, Боброве и Нововоронеже.

Голосование за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству продлится пять недель – до 30 мая. Принять участие в нем могут горожане в возрасте от 14 лет.

Как это можно сделать?

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте «Госуслуги» (gosuslugi.ru).

2. Зайдите на платформу http://36.gorodsreda.ru.

3. Выберите свой город и ознакомьтесь со списком объектов, которые предлагается благоустроить.

4. Выберите общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна преобразиться.

По завершении голосования организаторы объявят его результаты. К реализации проектов-победителей приступят уже в 2022 году.

– Развитие каждого города проводится именно для жителей, поэтому призываю, уважаемые земляки, самим выбрать территорию для преображения, – прокомментировал старт голосования губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то их можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 600-20-13.