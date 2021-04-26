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Общество26 апреля 2021 15:30

Жителей Воронежской области призвали голосовать за места для благоустройства в 2022 году

На всероссийской платформе представлены проекты из 10 городов региона
Проголосовать можно будет, например, за благоустройство парка «Алые паруса»

Проголосовать можно будет, например, за благоустройство парка «Алые паруса»

Жителей Воронежской области призвали выбрать, какие общественные пространства будут благоустроены в их городах в 2022 году. Для этого необходимо принять участие в голосовании Минстроя, которое стартовало сегодня, 26 апреля, на всероссийской платформе http://36.gorodsreda.ru/. Об этом сообщили в облправительстве.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От нашего региона в список попали общественные пространства из 10 городов. Среди них – парки, скверы, территории, расположенные в Воронеже, Лисках, Россоши, Семилуках, Острогожске, Павловске, Борисоглебске, Бутурлиновке, Боброве и Нововоронеже.

Голосование за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству продлится пять недель – до 30 мая. Принять участие в нем могут горожане в возрасте от 14 лет.

Как это можно сделать?

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте «Госуслуги» (gosuslugi.ru).

2. Зайдите на платформу http://36.gorodsreda.ru.

3. Выберите свой город и ознакомьтесь со списком объектов, которые предлагается благоустроить.

4. Выберите общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна преобразиться.

По завершении голосования организаторы объявят его результаты. К реализации проектов-победителей приступят уже в 2022 году.

– Развитие каждого города проводится именно для жителей, поэтому призываю, уважаемые земляки, самим выбрать территорию для преображения, – прокомментировал старт голосования губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то их можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 600-20-13.

БИЗНЕС-ПРЕСС