Воронежцев призвали выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году

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Воронежцам предложили решить, какие общественные территории в городе следует благоустроить. Работы запланированы на 2022 год. Выбрать следует один из шести пространств, расположенных в каждом районе. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Победившее в народном голосовании общественное место будет обновлено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в мэрии 21 апреля.

Кто сможет поучаствовать?

Поучаствовать в выборе можно будет жителям Воронежа в возрасте от 14 лет. Голосование за любой из шести проектов пройдет на единой всероссийской платформе http://36.gorodsreda.ru/. Для этого необходимо авторизоваться на ресурсе с помощью сервиса «Госуслуги».

У воронежцев уже есть опыт участия в решении вопросов развития городской среды. Благодаря этому областной центр значительно поменял свой имидж. Были отреставрированы важные объекты – Площадь Победы, продолжаются работы в парках «Орленок» и «Дельфин», на проспекте Революции, в активной стадии проектирование первой очереди Петровской набережной и других пространств.

– В этом году в рамках нацпроекта было направлено более миллиарда рублей на благоустройство 21 общественной и более 140 придомовых территорий в регионе. Такие с виду малые площади и объемы работ на самом деле очень важны, ведь именно по состоянию дома, двора, ближайшего парка люди оценивают населенный пункт и комфортно ли им в нем жить. Считаю правильным, что благодаря этому голосованию воронежцы могут сами выбрать, какой объект будет благоустроен в 2022 году за счет средств нацпроекта, – прокомментировал губернатор Александр Гусев.

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Какие территории можно выбрать?

Всего в списке шесть пространств – по одному в каждом районе Воронежа.

Железнодорожный район. Это сквер Футбольный по улице Нариманова, 2/2 в микрорайоне Отрожка. Около 9 тыс. квадратных метров рядом со стадионом «Локомотив» может после благоустройства стать настоящим «центром притяжения» спортивной жизни для 11-12 тысяч человек, живущих здесь.

Коминтерновский район. Претендент – парк Победы по улице Генерала Лизюкова, 42в. Участок находится между колесом обозрения и памятником «Воронеж – родина ВДВ». Он может стать еще одним местом для семейного отдыха для 400 тысяч жителей района.

Левобережный район. В парк «Алые паруса» на улице Арзамасская, 4д невозможно не влюбиться. Сюда съезжаются воронежцы со всего города. К сожалению, некоторое оборудование здесь со временем обветшало и требует замену. Дополнительные внимание и финансовые вложения ему не повредят.

Ленинский район. Речь идет об общественной территории по улице Кропоткина, 4. Здесь почти на 9 тыс. кв. м находится пустырь, окруженный жилыми домами. Место присмотрели автомобилисты и используют его как парковку. Если территорию благоустроить, то здесь смогут отдыхать порядка 3 тыс. жителей микрорайона.

Юго-Западный район. Организаторы голосования предлагают благоустроить сквер «Крымский» по ул. Пирогова, 23. Сейчас это просто территория, оставшаяся после сноса расселенного аварийного дома. Во избежание застройки ему был присвоен охранный статус. Общее количество жителей, которые будут пользоваться этим местом отдыха, составляет около 2,5 тыс. человек. Рядом – детская школа искусств, школа № 63, больница.

Центральный район. Претендентом на победу выступает сквер Никитинский, расположенный на одноименной улице у дома 11в. Площадка более 2,5 тыс. квадратных метров возле пешеходной зоны по улице Карла Маркса – одна из самых востребованных в центре Воронежа. Здесь есть детская площадка, которую установили еще в 2005 году. За время оборудование сильно износилось.

Несмотря на то, что победителем по итогам голосования может стать только один объект, про остальные не забудут – заверили в горадминистрации. Они останутся в планах на перспективу.

– На мой взгляд, это очень важное голосование – победившая в нем территория будет в обязательном порядке комплексно благоустроена уже в следующем году. Я бы хотел, чтобы со временем в Воронеже у каждого микрорайона, у каждой группы жилых домов такое место появилось, но мы ограничены в бюджетных средствах и можем делать все только постепенно. Поэтому, убежден, решить, куда направить деньги, должны сами горожане. Мы, безусловно, выполним волю людей и привнесем благоустройство на победившую территорию, – подытожил свое обращение к воронежцам мэр Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова