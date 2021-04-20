Зерноуборочный комбайн TORUM 750: для быстрой жатвы без потерь

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В этой сельхозмашине удивительным образом сочетаются высокая производительность и экономичность. Что немаловажно, комбайн лучше аналогов показывает себя на недостаточно сухих фонах.

Продуманность во всем.

Высокая производительность начинается с технологии Feed & Boost, реализованной в битерной наклонной камере. Этот агрегат на 20% производительнее и на 15% экономичнее транспортерного именно в сложных условиях — на неравномерных или засоренных фонах. Битеры разравнивают сжатую массу и ускоряют поток, равномерно загружая молотилку. Впрочем, можно заказать машину с усиленной транспортерной наклонной камерой, в которой предусмотрена функция регулировки угла атаки жатки.

Грузоподъемность камеры позволяет агрегатировать комбайн с зерновыми жатками до 9 м шириной или 12-рядковыми адаптерами для пропашных культур. За счет единого гидроразъема время подключения жаток занимает считаные минуты.

Молотильно-сепарирующее устройство.

Уникальный ротор с вращающейся декой и гидромеханическим приводом (Advanced Rotor System) — визитная карточка комбайнов TORUM производства Ростсельмаш. Вращение деки обеспечивает использование всей ее площади (5,4 м2), а двойной ряд молотильных секций из трех частей — тройной обмолот за один оборот ротора. Зона обмолота и сепарации составляет 360°, в этом МСУ нет мертвых зон, узел самоочищается во время работы. Привод ротора — с бесступенчатой регулировкой скорости, осуществляется через планетарный вариатор с гидроуправлением.

Конструктивные особенности деки позволяют устанавливать увеличенные зазоры. Дополнительная регулировка деки не требуется: молотильный зазор для всех зерновых колосовых культур устанавливается в пределах 16–25 мм вне зависимости от условий уборки.

Очистка, бункер и выгрузка.

После МСУ ворох проходит систему очистки площадью 5,2 м2. Немногочисленные необмолоченные колоски отправляются в автономное домолачивающее роторное устройство, а чистое зерно — в бункер емкостью 10 500 л.

Немаловажной особенностью модели TORUM 750 - является выгрузной шнек, который выносится на угол в 105°. Его длина 5,7 м и высота выгрузки более 5 м обеспечивают безопасную выгрузку в любой транспорт даже при агрегатировании комбайна с 11-метровой жаткой. Опустошение бункера занимает рекордные две минуты. Во время выгрузки привод МСУ можно отключать для экономии топлива.

Двигатель и ходовая часть.

Комбайн комплектуют двигателем Cummins X12 с номинальной мощностью 440 л. с. Мотор экономичный, а за счет оптимального энергопотребления агрегатов и бака емкостью 850 л машина может использоваться без дозаправки длительное время, не останавливая работу в поле.

По умолчанию комбайн TORUM 750 предлагается с колесным приводом. При необходимости можно выбрать машину с полным приводом, а также приобрести сменный полугусеничный ход для работы на грунте с низкой несущей способностью.

Эргономика труда и ухода.

На комбайн TORUM 750 производитель устанавливает кабину Comfort Cab II с системой подвески и с широкой базовой комплектацией: климат-системой, высокой шумо- и пылеизоляцией, пневмоподвеской кресла оператора и дополнительным креслом. Для охлаждения напитков предлагается холодильный отсек. В работе механизатору помогают информационно-голосовая система Adviser III и система удаленного мониторинга РСМ Агротроник.

Бортовой компьютер отслеживает десятки параметров работы сельхозмашины, а благодаря возможностям РСМ Агротроник инженер или агроном могут быть в курсе текущего состояния работы в поле и своевременно дать рекомендации механизатору в случае необходимости. Комбайн оснащен пневмосистемой с большим 100 л ресивером. Провести ЕТО, подкачать шины, очистить узлы возможно без машины технической поддержки.

Дополнительно модель TORUM 750 можно дооснастить несколькими системами: автовождения, картографирования влажности и урожайности, автоматической централизованной смазки, видеоконтроля зоны выгрузки.

Глава КФХ Мельников Виктор Владимирович поделился опытом работы на TORUM 750 своем хозяйстве:

- Комбайны TORUM 750 работают уже в большинстве хозяйств нашего региона и нареканий к их работе нет, все коллеги очень довольны приобретением. Мы ознакомились с моделью, узнали отзывы и тоже приобрели такую агромашину производства Ростсельмаш. Комбайн показал себя надежным помощником в поле, производительным и экономичным. Отлично работает при большой загрузке. Рекомендуем!

Директор ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Евстратов Александр Иванович тоже отозвался о работе популярного комбайна:

- Машина хорошая, результатом доволен, а в надежности модели TORUM 750 даже не сомневался. При средней выработке комбайна в смену 40 га отработал безукоризненно. Зерно чистое, сразу на реализацию идет. Также убирали кукурузу, подсолнечник. Механизатор высоко оценил комфорт кабины. Обслуживание дилера по регламенту, позвонил и на следующий день бригада приехала. Простоев не было, что очень важно.