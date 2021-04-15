Александр Гусев провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества

Губернатор Воронежской области провел встречу с топ-менеджерами "Балтики"

Несмотря на непростой 2020 год, компания усилила позиции в Черноземье. В условиях пандемии воронежский филиал компании по производству напитков оперативно перевел на удаленный режим сотрудников, не занятых в обеспечении непосредственных производственных процессов и логистики, сумев при этом сохранить штат и нарастить производственные объемы.

В свою очередь Александр Гусев отметил вклад компании в жизнь региона. По итогам 2020 года завод перечислил 1,96 млрд рублей налогов в бюджет Воронежской области, из них 1,85 млрд рублей составили акцизы. Основной объем продукции филиала реализован в Черноземье.

В партнерстве с «Воронежским областным фондом социальной поддержки населения» филиал оказал помощь местному сообществу, направив более 20 000 единиц средств защиты и более 30 000 бутылок воды в медицинские, социальные учреждения области, пожилым людям.

Денис Шерстенников на встрече с губернатором Воронежской области

«Воронежский пивзавод» — одно из ведущих предприятий региона. К тому же один из наших крупных налогоплательщиков. Особенно ценно, что в непростой 2020 год компания смогла выстоять и сохранить рабочие места для людей, - сказал глава региона.

Президент компании Денис Шерстенников отметил: «Приятно, что вклад филиала в развитие региона отмечают в Правительстве Воронежской области, которое своей взвешенной политикой и поддержкой честной конкуренции на рынке позволяет нам развиваться в Черноземье».

В ходе встречи участники также обсудили актуальные вопросы регулирования бизнеса. Представители завода выразили обеспокоенность инициативой введения маркировки, которая не сможет решить поставленную задачу по борьбе с нелегальным рынком. Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти, подчеркнула, что в отрасли уже 10 лет работает ЕГАИС, эффективность которой признает и регулятор, и бизнес, поэтому маркировка, как дублирующая ЕГАИСсистема прослеживаемости, будет дополнительной нагрузкой на легальных производителей. Стороны также обсудили перспективы реестра производителей пивоваренной продукции, который может стать эффективным инструментом для борьбы с неучтенной торговлей.