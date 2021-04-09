Четыре совета воронежцам: как нейтрализовать пьющих или наркозависимых соседей

Коллективные письма и обращения помогут в решении подобных проблем. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Круглый стол «С притоном по соседству: способы нейтрализации опасных соседей» прошел в Воронежском Доме журналистов 7 апреля. Специалисты рассказали, какими законными и безопасными методами можно бороться с неблагополучными жильцами и как защитить себя от преследования с их стороны. Ранее мы публиковали советы о том, как выстроить диалог с шумными соседями. Тогда бизнес-тренер учил участников контролю эмоций и грамотным переговорам, однако в ситуации с зависимыми людьми таких навыков зачастую бывает не достаточно.

1. Общайтесь с проблемным соседом без агрессии, сглаживая углы.

Доцент кафедры психиатрии с наркологией ВГМУ им Н.Н. Бурденко Максим Пальчиков все же советует начинать решать проблему с диалога. Это необходимо хотя бы для того, чтобы оценить степень вменяемости соседа. Однако здесь существует множество тонкостей, ведь зачастую алкоголики и наркоманы – люди с психическими расстройствами. Их поведение непредсказуемо. Они могут слушать, покорно опустив голову, а в какой-то момент накинуться с кулаками. То есть попытка спокойно поговорить может закончиться серьезными травмами.

Первая беседа должны быть очень осторожной. Специалист советует подходить к двери соседа с общими вопросами по типу: «В доме раздается шум. Как считаете, может ли это кому-то мешать?». Фразы «вы шумите», «вы мне мешаете» могут вызвать моментальную защитную реакцию.

Если в процессе диалога человек демонстрирует адекватную позицию, осознает, что доставляет соседям дискомфорт, то разговор можно продолжить, добиваясь решения проблемы. Но если человек реагирует бурно на ваши слова, то в диалоге нет смысла. Не нужно пытаться давить или применять силу, в таком случае легко превратиться из потерпевшего в подозреваемого.

2. Собирайте доказательства.

Если общего языка найти не удалось, остается только один вариант - обращаться в суд. Чтобы разбирательство оказалось успешным, нужны доказательства: фотографии, видеозаписи, акты управляющей компании. Особое внимание стоит уделить заявлениям на проблемного соседа. Юрист Оксана Пальчикова объясняет, что обращений в полицию должно быть много. Сообщайте участковому о шуме, о людях, которые приходят к таким соседям в гости, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, если у жильцов есть дети. Чем больше заявлений, тем больше шансов на успех в суде. Жалобы будут доказывать, что сосед систематически нарушал порядок. Не лишним станет и обращение в управляющую компанию, с просьбой воздействовать на поведение жильцов.

Не забывайте и о прямых обращениях. Судебная доказательная база требует подтверждения, поэтому прекрасно подойдут письма по почте. Ваш сосед вряд ли будет их читать, но на суде они пригодятся.

3. Составляйте коллективные жалобы, подключайте других жильцов к борьбе.

Большим плюсом в решении подобных проблем станут коллективные письма и обращения. Жильцы должны быть готовы дать свидетельские показания в суде, поскольку сосед может заявить, что не совершал того, в чем его обвиняют. А множественные свидетельские показания помогут административной комиссии принять справедливое решение.

4. Пользуйтесь возможностью выселить соседа.

Описанные выше меры нужны для обращения в суд с целью выселить асоциальную личность. Судебная система предполагает такой вариант развития событий. К сожалению или к счастью, подобные процессы происходят нечасто. Чтобы выселить проблемного жильца нужна очень объемная доказательная база.

Специалисты обращают внимание на проблемы, которые появились после исчезновения нормы права, обязывающей принудительно лечить зависимых людей. Оксана Пальчикова считает, что из-за этого была потеряна значительная часть общества. Ведь в действительности многие зависимые нуждаются в помощи, даже если сами этого не осознают. Страдают целые семьи, потому что не могут закодировать родственника без его согласия. Эту проблемы эксперты называют пробелом в законодательстве, который требует внимания со стороны власти.