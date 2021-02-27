Шесть советов воронежцам: как выстроить диалог с шумными соседями

Ссоры с соседями - очень распространенная проблема. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Один сосед затеял ремонт с утра пораньше, другой ночью включил музыку погромче. Многим жителям многоквартирных домов знакомы такие проблемы. К сожалению, это неизбежный результат близкого проживания людей друг с другом. Соседи часто ссорятся, судятся, хотя нередко конфликты можно решить мирно. Главное - правильно выстроить диалог. 25 февраля в воронежском Доме журналистов прошел тренинг «Шумные соседи», на котором специалисты рассказали, как грамотно решить проблему с громким соседом и сохранить хорошие отношения. Корреспондент «КП-Воронеж» записала основные советы.

1. Приходите с желанием договориться, а не победить.

Порой решение конфликта между жильцами воспринимается ими же как попытка определить победителя и проигравшего. По словам бизнес-тренера Евгения Житницкого, подобная тактика заведомо неверная. Важно приходить к соседу с желанием договориться. Найти компромисс и не испортить отношения - основная задача переговоров.

2. Поймите, чего конкретно хотите от соседа.

Существует термин «повестка переговоров». Простыми словами - это конкретная цель диалога. Стучась в дверь важно понимать, каких действий вы ждете от соседа. Часто люди приходят с желанием выразить недовольство. Но это снова неверный путь, поскольку вызовет у оппонента в ответ такую же негативную реакцию. Переговоры должны проходить максимально рационально. Важно быть настроенным на поиск удобного для всех решения проблемы.

3. Не додумывайте обстоятельства шума.

Существуют факторы и домыслы. Разумеется, опираться стоит лишь на первые. Однако на практике случается иначе. Рассмотрим пример: жилец дома работает в ночную смену, поэтому занимается ремонтом своей квартиры в обед, после того, как отдохнет. Звук дрели мешает дневному сну детей соседки этажом ниже. Женщина просит мужчину не шуметь в период с 12:00 до 13:00. Сосед соглашается делать паузу, однако уже на следующий день дрель снова работает. Женщина озлоблена, уверена, что сосед просто наплевал на ее просьбу. Вероятно с этими негативными эмоциями она и постучит в дверь соседа. Здесь то и проявляется опасность доверия домыслам. Ведь истинные причины повторного шума не известны: мужчина мог забыть о визите соседки или не посмотреть на время. Возможных причин масса. Чтобы не кидаться ложными обвинениями, разумнее начать диалог с простого вопроса: «Что же вы забываете о вчерашнем обещании?» Это касается не только описанной ситуации, а любого недопонимания между жильцами.

4. Контролируйте эмоции во время переговоров.

В большинстве случаев догадки порождают эмоции. Любая ситуация изначально нейтральна, а уже человек придает ей эмоциональный контекст. Так женщина считает, что сосед оскорбляет ее материнские чувства. На самом деле это просто интерпретация событий одним человеком. Чтобы такого не происходило нужно анализировать свои эмоции. Важно, во-первых, понять, что конкретно вы испытываете, далее спросить себя: «Почему я это испытывал?» Ответы на эти вопросы помогают контролировать свое состояние во время диалога. Еще один важный аспект контроля чувств - понимание, что люди мыслят по- разному. Жилец может раздражать вас своими действиями ненамеренно. Не все, что кажется вам неуважительным поступком, действительно мотивированно желанием «насолить».

5. Не начинайте диалог с угрозы.

Угрозы - конец переговорам. Вернемся к описанной выше ситуации. Когда женщина приходит во второй раз к соседу, то угрожает вызовом полиции. Но закон в данном случае на стороне мужчины. Он сверлит днем, и не нарушает порядок. В Воронеже законодательно не закреплен «тихий час». А эта угроза положит конец возможному компромиссу, когда мать могла бы добиться спокойного сна для детей. Если юридически вы не правы, это не отменяет шансов договориться с другим жильцом. Тот факт, что ваш сосед действует в рамках закона не мешает пойти навстречу соседу. Но диалог с обеих сторон должен быть рациональным. Не новы истории с угрозами физической расправы (драка) или порчей имущества (испачканные двери, сожженные машины). Это худший исход конфликта. Цепь мстительных действий остановить практически невозможно.

6. Прежде чем звонить в полицию, изучите детали и последствия.

Юрист-медиатор Айзанат Магомедова объяснила, что перед вызовом полиции важно спросить себя: «Знаю ли я законодательство?», «Есть ли у меня средства на консультацию с юристом?», «Готов ли я оплатит замеры уровня шума?», и т.п. И если эти расходы серьезно ударят по вашему бюджету, то грамотный диалог - лучший способ решения проблемы.

Наглядный пример решения конфликта матери и соседа - составление графика. Нужно составить точное расписание для обеих сторон: в какие часы мать гуляет с детьми? Может ли сосед перенести работы на то время, когда семья уходит на прогулку? Если нет, то может ли соседка укладывать дочерей спать пораньше или позже? Для того, чтобы график работал, гулять и отдыхать придется в одно и то же время. Иначе как сосед догадается об их планах? Или можно договориться о предупреждающих звонках и смс.

Далее, как уточняет Айзанат Магомедова, стоит предупредить соседа о тех последствиях, которые могут наступить, если график не будет соблюдаться. Юридические разбирательства - последний вариант, но единственный, если жильцы так и не смогли договориться.