Воронежский губернатор занял 34 строчку в мартовском рейтинге влиятельности глав регионов

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в рейтинге влиятельности глав субъектов РФ поднялся на 34-е место, снова попав в «сильный блок». Новый список опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) на своем сайте 6 марта.

По итогам первого месяца весны Александр Гусев увеличил свой средний балл до 4,95, активно показывая положительную динамику с начала года. Ранее он занимал 41-ю и 37-ю строчку, и с каждым разом уверенно улучшал свои показатели.

Среди губернаторов Черноземья он уступил только коллеге из Курской области Роману Старовойту. Главы остальных регионов ЦЧР пока отстают от воронежского губернатора.

Аналитики не называют конкретно, с чем может быть связан рост рейтинга Александра Гусева. Но упоминают несколько значимых факторов, которые влияют на наращивание влиятельности. Прежде всего, это новые инициативы в социальном и экономическом развитии области, инфраструктурные проекты, а также расследования силовиков в отношении коррумпированных чиновников.

Кроме того, в марте и начале апреля в Воронежской области состоялось несколько значимых событий, на которых побывал Александр Гусев. Так, прошло открытие крупного спорткомплекса «Атом Арена» в Нововоронеже 1 апреля. Город-спутник посетили также заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Алексей Гордеев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. А ранее открыли участок новой дороги юго-восточного обхода Боброва.

Что касается социально-экономической сферы, то также в марте стало известно о модернизации систем водоснабжения и канализации в 11 населенных пунктах региона, о благоустройстве дворовых территорий. Также в области полным ходом идет вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Евгения Фролова