В Воронежской области проблемы с водоснабжением и канализацией в 2021 году решат еще в 11 населенных пунктах

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В районах региона в 2021 году продолжится модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Работы запланированы в 11 населенных пунктах. Они будут проводиться в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ и энергетики 17 марта.

В прошлом году модернизация затронула 55 объектов в 24 муниципалитетах. Губернатор Александр Гусев не раз отмечал, что качество воды для жителей ряда поселков – это наболевший вопрос и без его решения невозможно говорить о жизненном комфорте.

– В этом году в рамках программы в 11 населенных пунктах будут реализованы проекты по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения и разработано еще 24 проекта на будущие годы. На это из областного и местных бюджетов будет направлено более 600 млн рублей, –пояснил глава региона.

Уже известно, где конкретно будут вестись работы по строительству и реконструкции центральных систем водоснабжения. Это:

– поселок Первомайского отделения свх. «Грибановский» Грибановского района;

– селах Елань-Колено и Подосиновка, а также поселках Долиновский и Березовка Новохоперского района;

– селе Александровка-Донская Павловского района;

– селах Александровка и Липяги Терновского района.

Самые масштабные работы стартуют в Терновском районе. Здесь помимо строительства системы водоснабжения планируется пробурить две скважины и проложить 14 км водопровода. Стоимость составит 113,5 млн рублей. Кроме того, еще 7 млн уйдет на обновление артезианских скважин в пгт. Кантемировка. И 9,6 млн рублей потратят на модернизацию канализационных сооружений биологической очистки бытовых сточных вод в селе новая Усмань.

Не забудут и о решении проблем с неприятным запахом, от которого страдают жители совхоза «Масловский». В этом году продолжатся начатые в 2020-м работы на канализационном коллекторе с устройством на сети насосной станции для индустриального парка «Масловский». На эти цели выделили 85,5 млн рублей.

Как пояснили в департаменте ЖКХ и энергетики области, еще по 24 объектам профинансируют проектно-изыскательские работы. Затем «проблемные» сети могут включить в областной и федеральный проекты. В 2021 году ведомство планирует направить на эти цели около 246 млн рублей.

— По состоянию на начало года, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, в регионе составляет 88,3%. Цель — довести данный показатель до 100%. На решение первоочередных задач по водоснабжению и водоотведению в регионе требуется около 5 млрд рублей, – подытожил руководитель департамента Максим Зацепин.

Ирина Шабанова