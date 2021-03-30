Воронежцы обеспокоены судьбой санатория и старинной усадьбы в Чертовицах

Фото с сайта санатория им. Ф.Э.Дзержинского

Сразу несколько человек обратились в редакцию «Комсомолки» с сообщениями о печальном положении санатория им. Ф.Э.Дзержинского, расположенного в рамонском селе Чертовицы на территории старинной усадьбы, когда-то принадлежавшей Тулиновым-Толстым. Наши читатели выразили тревогу за судьбу, как самой здравницы, так и поместья с дубовой рощей, являющейся памятником архитектуры и природы. Но обо всем по порядку.

ДУБОВАЯ РОЩА

Еще два года назад жители Чертовиц сообщали «Комсомолке» о подозрительных рубках дубов на территории рощи, принадлежащей имению Тулиновых-Толстых. В сентябре 2019 года наш корреспондент выезжал на место и, действительно, обнаружил спилы и стволы огромных деревьев вблизи санатория Дзержинского. На нескольких участках этой территории расположен памятник природы «Декастр» - остатки рощи, которой от 200 до 300 лет. Тогда на наши запросы владелец участка ответил, что убирают лишь сухие и больные деревья, причем после их обследования специалистами. Визуально часть спиленных дубов, действительно, выглядела больными. Но на других, на первый взгляд, никаких поражений не было.

Наше внимание привлекли пометки на стволах растущих деревьев – в виде белых крестов и кружков. В санатории пояснили, что помеченные крестами деревья однозначно больны, за помеченным кружками надо понаблюдать.

В администрации учреждения сообщили, что земля принадлежит юрлицу на праве собственности. На местном уровне нет правовых актов, которые регламентировали бы содержание участков. А Гражданский кодекс распространяет право собственности на растения, которые находятся в границах надела.

- Для действий с растительностью, не являющейся памятником природы, мы не обязаны получать разрешительную документацию. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья отдыхающих проводим опиловку деревьев, вырубку сухостойных кустарников.

Действительно, согласно Кадастровой карте, часть территории дубравы у санатория находится в частной собственности. Остальная – принадлежит санаторию, но почему-то и она нарезана на множество крохотных кусков. И это обстоятельство особенно тревожит местных жителей – уж не готовится ли территория под распродажу?

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронежском облсовпрофе (владелец этого и двух других санаториев области) «Комсомолке» ответили, что находящиеся на территории здравницы дубы, входящие в памятник природы «Декастр», все сохранены и содержатся в хорошем состоянии. Их вырубка никогда не касалась.

УГРОЗА БАНКРОТСТВА

Тревожные мысли селян подогревает и тот факт, что в санатории на сегодня практически нет отдыхающих. Конечно, эпидемия коронавируса и введенные ограничения не способствовали процветанию здравницы. Из-за отсутствия прибыли санаторий за минувший год задолжал приличную сумму по счетам за электричество. В середине февраля ПАО «ТНС энерго Воронеж» подало заявление о возбуждении дела о банкротстве учреждения. Но, по информации облсовпрофа, в марте проблему удалось урегулировать мирным путем:

- Значительная часть долга погашена, остальная – реструктуризирована по соглашению сторон.

Однако сумму долга санатория перед энергетиками нам не озвучили.

СОБАЧЬИ БОИ

А 6 марта в жители Чертовиц прислали в редакцию жуткие кадры – на них огромные собаки бойцовских пород дерзают друг друга в смертельной схватке. Все это действо происходит в окружении болельщиков, на глазах местных жителей, в воскресный день отдыхающих в дубовой роще.

Как рассказали очевидцы, бои проводили в огромном вольере на открытой площадке. На мероприятие в санаторий днем ранее заехали несколько десятков человек. Судя по номерам автомобилей, они из разных регионов. Причем, не только соседних, но и совсем дальних - из Якутии.

Кадр из видео, предоставленного читателями

Больше всего очевидцев шокировал тот факт, что бои происходили в день памяти последнего дореволюционного хозяина имения Тулиновых-Толстых графа Дмитрия Ивановича Толстого.

- Это был православный человек, он десять лет служил старостой храма. И именно сегодня устроили бои. Графский парк, который является памятником природы и охраняется государством, залит кровью. Собак друг на друга натравливали, ставки делали. Были скорые помощи. С псов смывали кровь, - поделилась с «Комсомолкой» очевидица Светлана Сысоева.

Запись этого ужаса мы передали в полицию, которая инициировала проверку. По истечении отведенного законом на расследование срока, его продлили до 15 апреля.

"Комсомолка" следит за развитием ситуации.