Жителей воронежского села напугала вырубка дубовой рощи

Краевед Владимир Елецких со ссылкой на жителей села Чертовицы сообщил о вырубке дубов петровских времен, которые растут в парке санатория им. Ф.Э. Дзержинского. На нескольких участках этой территории расположен памятник природы "Декастр" - остатки рощи, которой от 200 до 300 лет.

Вместе с местными жителями мы осмотрели территорию парка. Встретили немало выкорчеванных пней. Некоторые срубленные деревья явно поражены заболеваниями. При взгляде на другие срезы стволов трудно однозначно сказать то же самое.

Некоторые срезы выглядят здоровыми. Впрочем, болезнь могла поразить корни дерева.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Оказалось, что воронежская фирма по заказу санатория провела обследование деревьев. Специалисты оставили пометки: к этим стволам стоит присмотреться, эти лучше удалить.

В администрации учреждения сообщили, что земля принадлежит юрлицу на праве собственности. На местном уровне нет правовых актов, которые регламентировали бы содержание участков. А Гражданский кодекс распространяет право собственности на растения, которые находятся в границах надела.

- Для действий с растительностью, не являющейся памятником природы, мы не обязаны получать разрешительную документацию. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья отдыхающих проводим опиловку деревьев, вырубку сухостойных кустарников.

Со слов сотрудников санатория, кружочки значат, что к дереву нужно внимательно присмотреться.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Но что же с дубами, которые признаны памятником природы?

- Все объекты, входящие в "Декастр", находятся в ухоженном и надлежащем санитарном состоянии, - отрезают в санатории.

В ситуации должны разобраться специалисты. Местные жители уже направили обращение в областной департамент экологии.