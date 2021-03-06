На видео попали жестокие собачьи бои в санатории под Воронежем

Пока животные буквально разрывают друга друга в клочья, рядом с ними мечутся в азарте зрители

Жуткое видео прислали в редакцию «Комсомольской правды - Воронеж» жители села Чертовицы Рамонского района. На записи, которую мы не рекомендуем смотреть детям и людям со слабыми нервами, видно, как по команде хозяев в вольере в зверском поединке сцепились обученные вгрызаться в плоть соперника собаки. И пока животные буквально разрывают друга друга в клочья, рядом с ними мечутся в азарте зрители, предвкушая победу или поражение пса.

По словам очевидцев, это собачьи бои, которые прошли сегодня, 6 марта, на территории санатория имени Дзержинского.

Как рассказали наши собеседники, сейчас там снег залит кровью. Бои проводили в огромном вольере на открытой площадке. В графском парке, где гуляют местные жители с детьми. По словам очевидцев, на мероприятие в санаторий днем ранее заехали несколько десятков человек. Судя по номерам автомобилей, они из разных регионов. Как из соседних (например, Липецкой области), так и совсем дальних - из Якутии.

- Сегодня день памяти последнего дореволюционного хозяина имения Тулиновых-Толстых графа Дмитрия Ивановича Толстого. Это был православный человек, он десять лет служил старостой храма. И именно сегодня устроили бои. Графский парк, который является памятником природы и охраняется государством, залит кровью. Собак друг на друга натравливали, ставки делали. Были скорые помощи. С псов смывали кровь. Битком санаторий был забит, с разных регионов люди съехались, - поделилась очевидица Светлана Сысоева.

Корреспондент «Комсомольской правды» связалась с юристом санатория имени Дзержинского Елизаветой Громовой. Но на вопросы, почему «собачий чемпионат» проводился именно на территории их учреждения и было ли на него разрешение, она отрезала:

- Без комментариев.

Одна из местных жительниц сообщила, что они уже звонили по этому поводу главе Рамонского района Николаю Фролову, но тот пояснил, что это частное владение и местные власти не имеют права запрещать там такие мероприятия.

Мы также связались с Ильей Дерманским, главой администрации Айдаровского сельского поселения, на территории которого находится санаторий. Он сказал, что ему о событии также стало известно со слов местных жителей: многие уже успели позвонить с жалобами.

- К сожалению, законных рычагов прекратить все это у меня нет: там частная территория. Но по-человечески это нельзя делать так прилюдно. На следующей неделе я встречусь с директором санатория, обсудим эту ситуацию, - заверил нас глава поселения.

Какое наказание может грозить организаторам кровавого зрелища и владельцам псов-бойцов, а также нужно ли получать разрешение на такой «спорт», мы в данный момент уточняем у правоохранителей. Но в уголовном кодексе РФ есть статья за «Жестокое обращение с животными» (в том числе она предусматривает ответственность за публичную демонстрацию жестокого обращения в корыстных целях). Не исключено, что в этом случае может последовать прокурорская проверка.