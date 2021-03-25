Мэр Вадим Кстенин и гендиректор воронежского «СИБУРа» наградили победителей «Формула хороших дел»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

В мэрии Воронежа прошла церемония награждения победителей гранатовой программы под названием «Формула хороших дел» от компании «СИБУР». Победителями стали семь региональных проектов. Планируется, что они будут реализованы до конца 2020 года, сообщили в горадминистрации 25 марта.

Награды авторам проектов социальных инвестиций вручили мэр Вадим Кстенин и гендиректор воронежского филиала (АО «Воронежсинтезкаучук») Илья Корженовский.

Программа, завоевавшая популярность, действует в Воронеже шестой год. За это время успели воплотить в жизнь 36 региональных и 37 межрегиональных проектов.

– В ее рамках мы можем поддерживать хорошие и правильные социальные инициативы, –пояснил глава города Вадим Кстенин, приветствуя участников церемонии.

Направления у победивших проектов самые разные – от возможности изучать химию, заниматься спортом до популяризации экологического туризма. Как отметил Илья Корженовский, каждая работа прошла отбор. Один из важных критериев, на который обращало внимание жюри – актуальность и потребность.

– Компания поддерживает те направления, которые являются социально значимыми для жителей каждого города – экология, образование и наука, культура, спорт, благоустройство территорий. Это тот фундамент, который необходим для развития общества, для процветания городов и регионов, – пояснил Илья Корженовский.

Среди победивших проектов оказались – «Лаборатория мобильной химии», «Химия – я» (образовательный канал по этому предмету на одном из видеохостингов); «Лига уличного баскетбола города Воронежа»; Экологический отряд «Киселевские бобры»; Городской сбор учащихся «Осенний UNIVERSUM 5.0»; «Экологическими тропами Воронежской области»; «Спортивный фестиваль «ЗарядкаВНЕпогоды».

Евгения Фролова