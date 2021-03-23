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Проспект Революции в Воронеже станет пешеходным в выходные дни. Проект реконструкции главной улицы областного центра сейчас находится на выходе из госэкпертизы. Сразу после этого начнутся работы. Об этом рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в интервью изданию РБК.

Глава города в разговоре с журналистом отметил, что этому событию предшествовала долгая подготовка в полтора года, к обсуждению привлекали общественников. Стоимость его составит 550 млн рублей.

– Постараемся провести все работы в два этапа в 2021-2022 годах. Наконец-то пришли к тому, что после реконструкции в выходные дни проспект будет пешеходным. Скорее всего, только в летнее время, – пояснил Вадим Кстенин изданию.

Также глава города рассказал, на какой стадии сейчас находится еще один масштабный проект – реконструкция Петровской набережной. В данный момент власти определились с его концепцией, она получила одобрение губернатора и «ушла в рабочее проектирование». Поскольку средства уже заложены, то после получения госэкпертизы в течение двух-трех месяцев здесь также начнутся работы.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Евгения Фролова