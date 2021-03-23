В Воронеже создадут Совет по стратегии города

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В Воронеже появится Совет по стратегии города. Он поможет совершить рывок в развитии областного центра. Об этом мэр Вадим Кстенин заявил в рамках промежуточной защиты команд первого потока по программе ВЭБ.РФ для 100 крупнейших городов России в московской школе «Сколково», сообщили в мэрии 23 марта.

Возглавит новую структуру сам градоначальник. Впрочем, по его словам, для достижения цели механизмы управления городом останутся стандартными. Напомним, что управленческая команда Воронежа в числе участников из сотни российских городов вошла в образовательную программу. Ее задача – определить точки роста для экономики городов, сформулировать ключевые цели, который будут применимы до 2050 года. Управленцы Воронежа представили концепцию своего видения развития города-миллионника.

Вадим Кстенин обратил внимание экспертов, что город сегодня – это крупный логистический центр, куда входят федеральные автомагистрали, железная дорога, международный аэропорт, он активно расширяется, является межрегиональным центром высшего образования в ЦФО и др. Но есть вопросы, которые необходимо решать, чтобы в будущем это значительно помогла в индустриальной и экономической сферах Воронежа. В данный момент у разработанной управленцами концепции есть основная цель – народосбережение.

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– Но не только в общепринятом понимании, а за счет развития интеллектуального потенциала города, создания высокотехнологичных рабочих мест, а также увеличения миграционного притока. Следствием этого станет значительный рост валового продукта города. А комфортная среда, промышленность и медицина – это те направления, над чем мы будем работать, – отметил мэр.

Сегодня команда управленцев работает над созданием города, как крупнейшего образовательного центра России. В нем отдается предпочтение наукоемкому производству, высокотехнологичной медицине и развитому агросервисом. Уже разработано более 30 проектов, часть из них (строительство школ в рамках концессии и реконструкция Петровской набережной) отданы для проработки ВЭБом. Другие – на рассмотрении. Среди них – создание оператора медицинского туризма для развития уже имеющегося у города статуса центра данного направления.

Работу команды нашего региона высоко оценил вице-губернатор Сергей Трухачев. Он поздравил участников от имени Александра Гусева с высокими достижениями и пояснил, что проект получился достаточно проработанным, цельным и жизнеспособным и может лечь в основу доработки стратегии социально-экономического развития города.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Ирина Шабанова