Под Воронежем двое школьников спасли выпавшего из окна мужчину

Двое пятиклассников – Артемий Анащенков и Глеб Фролов Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В селе Новая Усмань Воронежской области двое школьников помогли выпавшему из окна многоэтажки мужчине. Об этом сообщили 22 марта в районной администрации.

Инцидент произошел 11 марта на улице Ростовской в селе Новая Усмань. Из окна третьего этажа вывалился 32-летний мужчина. По предварительной информации, мужчина был пьян.

- Он начал звать на помощь, но никто из прохожих не реагировал на призыв вызвать скорую. В этот момент из школы № 3 возвращались двое пятиклассников – Артемий Анащенков и Глеб Фролов. Ребята не прошли мимо. Они узнали у пострадавшего, что случилось, и позвонили в скорую, - рассказали в администрации Новоусманского района.

Один из школьников сообщил о произошедшем отцу – мужчина в этот момент как раз приехал домой на обед. Родитель продублировал вызов.

- Ребята переживали, что в скорой не отреагируют, подумав, что школьники шутят. До приезда медиков подростки поддерживали пострадавшего мужчину, чтобы тот не потерял сознание. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Кстати, маленькие герои достаточно активные ребята - успевают хорошо учиться, заниматься футболом и даже организовывать мероприятия в своем классе, - сообщили в районной администрации.

Ранее мы рассказывали, как в Воронежской области студент вытащил из ледяной воды двух тонущих пятиклассников.