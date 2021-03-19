В Воронежской области студент вытащил из ледяной воды двух тонущих пятиклассников

Максим Кубрак.

Инцидент случился 14 марта в Богучаре. В этот день 17-летний студент местного многопрофильного колледжа Максим Кубрак гулял вместе с подругой у реки Богучарка. Там же резвились двое пятиклассников. Молодые люди обратили внимание мальчишек, что лед тонкий, но те заверили: все в порядке. Через какое-то время Максим услышал крики:

- Обернулись и увидели, как ребята уходят под лед. Они очень громко кричали. Не раздумывая, я кинулся их спасать. В какой-то момент подруга тоже провалилась, но выбралась сама.

По словам местных жителей, река в этом месте очень глубокая, и, если бы помощь не подоспела вовремя, трагедии избежать не удалось. После спасения пятиклассников, Максим предложил им вызвать такси, но те отказались. Парень проводил школьников домой.

- Погода была хорошая, не очень холодно. Ребята, к счастью, жили недалеко. Мы отвели их домой. Родители пятиклассников узнали об этом только спустя два дня, мальчишки просили им ничего не рассказывать. Но они все равно узнали и написали мне, поблагодарили. На этом история закончилась, - добавил студент.

Кстати, Максим активно занимается спортом: настольным теннисом и пауэрлифтингом. Молодой человек не считает себя героем. По его словам, любой бы поступил так же.