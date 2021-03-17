Воронежский губернатор Александр Гусев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ

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На заседании обновленной комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» представили проект новой промышленной стратегии России. Мероприятие прошло 16 марта в режиме видеоконференцсвязи. В заседании принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, который возглавляет рабочую подгруппу Госсовета. Подробностями поделились в облправительстве.

Комиссия стала определенной площадкой, на которой обсуждаются стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выступил с подведением итогов работы промышленности в прошлом году. Несмотря на пандемию коронавируса и введение ограничений, этот сектор показал эффективную работу.

Мантуров также отметил, что промышленной сфере удалось избежать «драматических сценариев». Во многом этому поспособствовала слаженная работа федерального центра с регионами и институтами развития. Главы субъектов РФ ответственно подошли к решению поставленных задач.

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– Многие губернаторы брали на себя риски, принимали сложные решения, не закрывали системообразующие предприятия, причем даже в самые жесткие периоды локдауна, – пояснил Денис Мантуров.

В начале февраля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года. Одним из важнейших ее блоков должна стать стратегия развития промышленности, о которой шла речь на заседании. По словам Мантурова, при ее разработке в качестве приоритетов выделены 7 инициатив. Все они были сформулированны совместно с регионами, экспертами и бизнес-сообществом.

Напомним, в Воронежской области развитие промышленного сектора является одним из приоритетов в экономике региона. Об этом не раз заявлял губернатор Александр Гусев.

— В Воронежской области имеются большие возможности расширения уже действующих предприятий в части объема их производства, линейки товаров, новых ниш в производстве, увеличении численности сотрудников. Кроме того, добиться промышленного роста предполагается развитием сети индустриальных парков и промышленных кластеров, – отмечал глава региона.

Евгения Фролова