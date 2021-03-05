Сергей Лукин: Проблемы капитального ремонта требуют законодательного решения

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В заседании профильной рабочей группы принял участие сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

В своем выступлении сенатор Сергей Лукин обозначил несколько острых проблем, которые характерны как для Воронежской области, так и для большинства субъектов РФ. Предварительно парламентарием были проведены консультации с руководством Фонда капитального ремонта, а также Государственной Жилищной инспекции региона.

Актуальным вопросом, требующим законодательного регулирования, сенатор назвал необходимость изменения способа формирования фонда капитального ремонта. Пробелы в действующем законодательстве приводят к тому, что владельцы спецсчетов, нарушившие предусмотренную законом процедуру уведомления органов госжилнадзора, выставляют вторые квитанции собственникам на уплату взносов на капремонт. Сергей Лукин внес предложения по корректировке соответствующих статей Жилищного кодекса.

Также сенатор представил на рассмотрение рабочей группы распространенную проблему, когда при отсутствии денежных средств на специальном счете собственники принимают решение о переходе на счет регионального оператора и претендуют на своевременное проведение капитального ремонта.

- В этой ситуации мы должны разработать такие положения закона, которые позволят установить баланс интересов новых участников «котловой» системы и тех собственников, которые терпеливо формируют фонд капитального ремонта и дожидаются сроков его проведения в соответствии с программой, - заявил Сергей Лукин.

Наиболее болезненной проблемой реализации программ капремонта в России сенатор Сергей Лукин назвал критическое состояние лифтового хозяйства.

Парламентарий проинформировал, что согласно соответствующему техническому регламенту Таможенного союза лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу данного документа и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями техрегламента в определенное время. То есть фактически до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты, бывшие в эксплуатации на протяжении 25 лет. Стоимость первоочередной замены составляет порядка 5,5 млрд руб. Такие затраты являются непосильными и для регионального оператора, и для собственников специальных счетов.

Сенатор уверен: без масштабной финансовой поддержки федерального бюджета не обойтись – иначе к 2025 году ситуация может оказаться тупиковой в большинстве регионов.

Позицию Сергея Лукина поддержала заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк.

Итоговый документ, включающий все представленные предложения, будет направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Законодательные новации, вырабатываемые рабочей группой, должны исключать возможные риски в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.