Воронежские предприниматели, входящие в Ассоциацию малоформатной торговли, обратились в региональную Торгово-промышленную палату по вопросу новых правил установки НТО. Среди компаний, подписавших обращение, - «Табакерка», «Грядка», «Холод», «Русский аппетит», «Робин Сдобин» и другие достаточно крупные предприятия.- Представители бизнес-сообщества в своем обращении справедливо отмечают, что сегодня, на фоне того кризиса, в котором оказалась экономика нашей области и страны в целом из-за пандемии коронавируса, вынуждать предпринимателей идти на значительные дополнительные траты вместо оказания им максимально возможной поддержки представляется далеко не бесспорным шагом, - отметил «КП-Воронеж» президент региональной Торгово-промышленной палаты Юрий ГОНЧАРОВ.Что же предполагает резонансный документ? Уместно ли реализовывать проект сейчас? Действительно ли предприниматели понесут колоссальные затраты? Давайте разбираться.Основные измененияПоложение о порядке размещения киосков и павильоновв Воронеже в последний раз широкобыло представлено в конце января 2021 года на заседании рабочей группы городской Думы. Подчеркнем, что это не финальный проект. Пока основные положения выглядят так:- Право преимущественного размещения НТО будет предоставлено однократно в 2021 году предпринимателям, если к ним не было нареканий. После истечения срока размещения место будет выставлено на аукцион, победитель которого также однократно сможет воспользоваться преимущественным правом.При этом, как подчеркнули в пресс-службе мэрии, в случае торгов обладателю преимущественного права предлагают вначале заключить договор по цене, предложенной победителем аукциона. При отказе преимущественное право утрачивается.- Предполагаемые сроки действия договора: на размещение объектов сезонной торговли - 1 год; на размещение киоска или павильона, в том числе с остановочным навесом- 7 лет; на размещение киоска или павильона с остановочным навесом формата «умная остановка» или автономным туалетным модулем - 10 лет; на размещение крытой ледовой арены - 15 лет.- Количество запрещенных для обустройства НТО улиц сократили с 70 до 31. Исключили требование о согласовании размещения с балансодержателями сети (в данном случае речь идет о коммуникациях - от авт.). Увеличили разрешенную максимальную площадь НТО на центральных улицах: киоски - до 12 кв.м., павильоны - до 18 кв.м.- Проектом увеличен срок для устранения недостатков, выявленных приемочной комиссией, с 30 дней до 6 месяцев. Таким образом, общий срок на установку нестационарного торгового объекта и устранение недостатков, выявленных при осмотре нестационарного торгового объекта увеличивается и составляет 12 месяцев.- На магистральных улицах появятся два новых вида разрешенной специализации - мини-офис и аптека. При этом, как отметили в мэрии, размещение микрофинансовых организаций в таких павильонах будет запрещено.- В новом порядке установки объектов также отменяется возможность переуступки прав по договорам, за исключением переоформления на наследника.Почему нужно что-то менять?Нельзя «превращать Воронеж в базар» - этой фразой председателя воронежской Контрольно-счетной палаты Елены Литвинчук, прозвучавшей как раз на заседании Гордумы, можно кратко объяснить, почему оставить все как есть невозможно.В 90-е годы в Воронеже «сеть» разного рода киосков и павильоновразрослась, по оценкам мэрии, примерно до 10 тысяч. С тех пор эту сферу и пытаются упорядочить. Хотя до сих пор, особенно во дворах, можно встретить покосившуюся разноцветную конструкцию по продаже всего и вся.Один из примеров грядущего преображения: на центральных улицах - Плехановской, Кольцовской, Пушкинской и других - хотят запретить установку холодильного оборудования. В остальных же местах холодильники должны быть окрашены в цвет торгового объекта.- У нас есть две сферы жизни, которые формировались с 90-х годов и требуют серьезных преобразований: общественный транспорт и торговля в НТО. При этом мы должны и там, и там соблюсти баланс интересов воронежцев и города в целом, и бизнеса.Мы должны сейчас выработать те решения, которые с одной стороны, позволят привести эту торговлю в порядок, чтобы она не портила город, а с другой - помогут сохранить возможность работать с нормальной рентабельностью и развиваться, - подчеркнул в сентябре 2020 года глава Воронежа Вадим КСТЕНИН.Почему сейчас неподходящий момент для изменений?Сотрудники управления главного архитектора представили 59 вариантов новых типовых решений для НТО. Новая схема, которая будет приниматься в мае 2021 года, предусматривает 2,5 тысячи объектов.Большинство из них нужно реконструировать.Хотя, скорее всего, старые киоски придется просто демонтировать и устанавливать новые. Представители малого бизнеса, обратившиеся в редакцию «КП-Воронеж» боятся, что не потянут многомиллионные вложения. Тогда им придется просто оставить свое дело.- По предварительным расчетам предпринимателей, стоимость подобной реконструкции может составить совокупно от 0,5 млрд до 2 млрд рублей. Для воронежской экономики это достаточно серьезная сумма.ТПП Воронежской области сегодня плотно сотрудничает с региональным правительством, чтобы не допустить доведения воронежских компаний до банкротства, ухода их с местного рынка. Мы намерены отстаивать позицию представителей наших деловых кругов и призываем обе стороны к конструктивному решению данной проблемы с соблюдением интересов всех участников процесса, - подчеркнул Юрий Гончаров.Рынок «киосков и павильонов» довольно разрозненный: есть крупные сети, а есть те, кто содержит от одного до трех НТО. Конечно, было бы здорово, если бы все разом провели модернизацию, но как потом отбить вложения? Сейчас выстраивается диалог между администрацией города и предпринимателями по этому вопросу, но, по мнению представителей бизнес-сообщества, до финальной точки он далек.-Все мы хотим жить в чистом и красивом городе, поэтому для НТО, конечно, нужны современные конструкции. Однако необходимо учитывать, экономический кризис, который случился в связи с пандемией коронавируса. Павильоны - это налоги, это рабочие места. Рабочие места - это семьи.Поэтому прежде чем принимать решение, нужно взвесить все «за» и «против». На мой взгляд, в том последнем виде, что я читал это положение, принимать его нельзя. Нужно услышать предпринимателей, которые по многим вещам предлагают разумные вещи, - отмечает Павел КОВАЛЕВ, бизнес-омбудсмен в Воронежской области. -Предприниматели говорят, что нужно вложить десятки миллионов рублей в обновление. Это колоссальная нагрузка. У большинства нет таких сбережений. Им придется привлекать кредитные деньги. Они будут перекладывать финансовую нагрузку на покупателей - цены вырастут. А мы и без того ощущаем падение покупательского спроса.Скрытая угроза?Наверняка у вас появилась мысль: «Да, предпринимателям придется инвестировать большие средства, но ведь сколько лет они смогут окупать вложения в новеньких киосках!» Но в этом и кроется основная загвоздка.Предприниматели опасаются, что отмена преимущественного права на размещение НТО на новый срок или лишение этого права после единственного акта о несоответствии приведет к тому, что за места придется бороться на аукционах.-Предприниматели хотят сохранить преимущественное право «выкупа». Для чего это нужно? Для защиты малого бизнеса. Если сейчас это право отобрать, то этот «рынок» заполнят крупные сети и, скорее всего, даже не местные, а московские. Воронежские предприниматели не смогут конкурировать по цене со столичными оппонентами. Когда же мелких предпринимателей выдавят, то монополисты уже будут диктовать такие цены, которые им комфортны. В итоге получится просто передел рынка, - уверен депутат Воронежской городской Думы Андрей ПОМЕРАНЦЕВ.Представители регионального бизнес-сообщества видят угрозу и в новых форматах - мини-офис и аптека. Редакции «КП-Воронеж» несколько представителей сферы НТО на условиях анонимности высказывали мнение, что такой вид павильонов заинтересует исключительно федеральных игроков, которые довольно просто «выдавят» местных конкурентов.Отметим, что в феврале было опубликовано распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина, в котором прозвучала рекомендация продлевать договоры в том числе на размещение нестационарных торговых объектовбез проведения аукционов.Что еще вызывает споры?Внешний вид «типовых» конструкций и их приспособленность под профильные работы, резкое сокращение срока добровольного демонтажа в случае расторжения договора, специализации и соотношение разрешенных для продажи товаров - все эти вопросы в той или иной мере поднимают предприниматели.Но, пожалуй, еще одна из ключевых тем - замена проведения экспертной оценки стоимости мест размещения на специальную формулу. Без понятных и прописанных условий «киоскеры» уверены, что в данном направлении возможны, скажем так, недобросовестные манипуляции.- Предприниматели требуют, чтобы цена размещения была прозрачной, чтобы ее можно было прогнозировать. Ведь главное условие любого бизнеса - возможность прогнозировать последствия. Если такой возможности нет, появляются большие риски, - считает Андрей Померанцев.В пресс-службе мэрии отмечают, что договоры на размещение НТО (по всем группам товаров, кроме печатных) будут заключаться на основании отчета об оценке рыночной стоимости, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.А что же с прессой?Издателии дистрибуторы прессы также озабочены тем, что предлагаемые изменения могут привести к серьезным негативным последствиям для медиаотрасли региона. На текущий момент, по оценкам экспертов, через киоски реализуется более 60% тиражей изданий.Хотя для торговых сетей, реализующих газетыи журналы, будет установлена минимальная стоимость размещения - 30 рублей за квадратный метр в месяц. Однако распространение печатной продукции никогда не было сверхприбыльным бизнесом. Как мы уже говорили выше, проведение аукциона может обернуться значительным увеличением стоимости платы за само право размещения. Опять же замена действующих киосков на новые - которая должна пройти довольно быстро. Все это может привести к тому, что продавать «новости» будет просто убыточно.- В мае 2021 года мы обязаны приступить к замене всех киосков. Нашей компании, чтобы провести такую модернизацию, в рамках действующего постановления, придется заплатить более 47 миллионов рублей. У нас таких денег нет. Брать ли кредит? Для нас это может быть смертельно, потому что уровень рентабельности печатного рынка ниже, чем процентная ставка, -отмечает директор сети «Сегодня Пресс» Игорь ТИМОФЕЕВ. - Срок окупаемости таких вложений - 8 лет. А ведь уже через 6-7 лет мы будем вынуждены выйти на аукцион, на котором можем потерять часть сети.Кстати, о том, как распространителям печати отказывают в продлении новых договоров, можно прочитать в материале наших коллег из Санкт-Петербурга.- Думаю, что все преференции, которые только возможны, для печатной отрасли будут предусмотрены. В проект в скором времени внесут изменения. Уверен, что все обращения будут учтены, - подчеркнул гендиректор издательского дома «Свободная пресса» Юрий ТАРАНЦОВ.В пресс-службе мэрии нам также уточнили: «Необходимо отметить, что исключением в реализации вышеуказанного порядка предоставления преимущественного права являются организации, осуществляющие розничную торговлю периодической печатной продукцией, соответствующие определенным критериям, преимущественное право которым предоставляется без проведения торгов неограниченное количество раз».P.S.: Необходимо еще раз подчеркнуть: мы рассматриваем не финальный проект. Однако его необходимо обсуждать, чтобы к моменту принятия осталось как можно меньше болевых точек и чтобы нововведение не стало ударом по бизнес-сообществу.Дата следующего заседания городской Думы, на котором будут рассмотрены в том числе поднятые в этом тексте вопросы, пока остается неизвестна. «КП-Воронеж» продолжит следить за развитием данной темы.