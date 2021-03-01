Мэр Вадим Кстенин поручил провести новый аудит доступности улиц Воронежа для маломобильных граждан

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Так, глава города Вадим Кстенин распорядился оперативно провести работы по устранению дефектов на дорогах с помощью литого асфальтобетона. Было отмечено, что именно начало весны – самый непростой для воронежских магистралей период. Из-за перепадов температуры на них появляются дефекты. Чтобы они не разрастались и не превращались в большие ямы, их требуется заделывать специальным материалом. Помогает в этом литой асфальтобетон. Он специально предназначен для работы при отрицательной температуре и в условиях повышенной влажности.

Как отметил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин, материал, который заготавливали на зимний период для нужд МБУ «Городская дорожная служба», практически на исходе. Но уже сегодня должен запуститься воронежский асфальтобетонный завод, и городская администрация договорилась об 100 тонн литой асфальтобетонной смеси. По его словам, специалисты сейчас определяются с планом работ на эту неделю – уже провели объезд улично-дорожной сети и сформировали заявки.

Вадим Кстенин поручил на следующий зимний сезон увеличить объем закупки литого асфальтобетона в брикетах, чтобы его хватило до начала сезонных работ горячими асфальтобетонами. Также он поручил руководителям районных управ в кратчайшие сроки провести дефектовку всех построенных и отремонтированных в прошлом году тротуаров. Если такие будут выявлены, то устранять их будут подрядчики в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Также мэрия закупит автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений правил парковки, чтобы вести борьбу с любителями ставить свои авто на газонах. Глава города подчеркнул, что пора возобновить практику привлечения к административной ответственности таких водителей. Воронежцев начали штрафовать за парковку на газонах, детских и спортивных площадках прошлой весной. Нарушителей отслеживали именно с помощью комплекса видеофиксации. Его управы города получили во временное пользование, в этом году приняли решение приобрести свой.

– Подобная парковка наносит огромный вред: не дает приживаться газонам, грязь колесами разносится по всему городу, превращается в пыль, которой затем дышат воронежцы. В этом году надо приобрести собственный комплекс и сделать привлечение к ответственности нерадивых водителей системным, – резюмировал Вадим Кстенин. Кроме того, мэр распорядился провести новый аудит доступности улиц Воронежа для маломобильных граждан. В 2019 году исследование тротуаров основных городских магистралей показало полторы тысячи точек контроля – отсутствие, неверный угол или ширина пандусов, разбитые покрытия и т. д. Устранять недостатки начали в 2020-м году, в этом работа снова продолжится. Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева, в 2021-м на ремонт, строительство и адаптацию тротуаров направят беспрецедентную сумму – около 165 миллионов рублей.

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– Все запланированные задачи по пешеходным дорожкам, в том числе по устранению препятствий для движения маломобильных горожан на 30 ключевых улицах города, должны быть завершены в этом году, если удастся найти подрядчиков под такой большой объем работы. Но на этом мы не будем останавливаться, необходимо в 2021 году провести новый аудит – уже для следующих улиц, пешеходные части которых мы будем приводить в соответствие в будущем, – подчеркнул мэр. В свою очередь губернатор Воронежской области пообещал, что правительство региона поддержит город финансово.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Евгения Фролова