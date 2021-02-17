В воронежском управлении Росреестра организовали служебную проверку после возбуждения уголовного дела о взятке

Участок расположен на пересечении проспекта Труда с улицей Урицкого Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В середине декабря 2020 года в Воронеже возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы управления Росреестра, которую подозревают в получении взятки в размере 25 тысяч рублей за незаконную постановку на кадастровый учет земельного участка. Речь идет об участке, расположенном в Воронеже на пересечении проспекта Труда и улицы Урицкого.

Как рассказала руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова, после возбуждения уголовного дела ведомство организовало служебную проверку. И вот, что выяснилось.

УЧАСТОК НЕ МЕНЯЛ ГРАНИЦ С 1996 ГОДА

- Данный земельный участок площадью 920 квадратных метров стоит на кадастровом учете с 2005 года как ранее учтенный на основании сведений, полученных от органа местного самоуправления, - рассказала Елена Перегудова. – На нем находились дом 1950 года постройки, хозяйственные строения, гараж и сад. Это видно из ситуационного плана, имеющегося в материалах БТИ. За прошедшие годы домом и участком владели различные лица и производили с ним сделки, вступали в наследство. В 2019 году дом и участок приобретает нынешний собственник, сносит дом и начинает процедуру межевания, которая подразумевает уточнение местоположения границ участка.

И тут обнаружилось одно обстоятельство. На схеме квартала, которую по запросу Росреестра предоставило городское управление главного архитектора, через несколько участков, расположенных по улице Урицкого, проходит … красная линия, определяющая границы территориальных зон. И она «режет» не только участки, но и дома в существующей застройке. Красная линия – это граница земель общего пользования, существующая в настоящее время, либо проектируемая. Выходит, что часть домов и земельных участков по улице Урицкого стоят на земле общего пользования.

По поручению руководителя на место спорного участка выехал сотрудник Росреестра, который сфотографировал нынешнее состояние участка. Сейчас постройки снесены, а территория огорожена строительным забором. Визуально определяется, что в части этого участка забор стоит по границам, определенным постановлением администрации района в 1996 году.

РЯД ДОМОВ СТОИТ НА КРАСНОЙ ЛИНИИ

- Федеральный закон регламентирует, что границы земельного участка при уточнении сведений о местоположении его границ устанавливаются на основании сведений документов, определявших место положения участка при его образовании, - продолжает Перегудова. - В нашем случае это постановление администрации Коминтерновского района 1996 года,приложением к которому идет утвержденный план границ земельного участка. Данное постановление включено в состав межевого плана, представленного в управление. Кроме того, его подлинность подтверждена получением архивной копии в рамках проведения служебной проверки. С того момента границы участка не менялись. А о том, что участок стоит на красной линии, его владелец и не догадывался.

Таким образом, на сегодняшний момент, говорить, что сотрудником принято незаконное решение, при рассмотрении заявления об уточнении местоположения границ участка оснований нет. Площадь земельного участка так же не менялась. Но итоговые выводы и их правовое обоснование остаются за комиссией, которая проводит служебную проверку.

Что касается получения «вознаграждения» за работу, то это уже задача следствия - восстановить всю картину.