В Воронеже сотрудница Росреестра за взятку в 25 тысяч рублей «одобрила» незаконное строительство

Посреднику также предстоит ответить перед судом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

39-летнюю сотрудницу одного из отделов управления Росреестра по Воронежской области заподозрили в получении взятки ( ч.3 ст.290 УК РФ). В июле 2020 года к ней обратился 54-летний воронежец. Мужчина пришел защищать интересы местной строительной фирмы.

Представитель застройщика обратился просьбой о постановке на кадастровый учет земельного участка. Нюанс был в том, что строительство объектов на нем в соответствии с действующим законом запрещено.

Однако женщина согласилась помочь всего за 25 тысяч рублей. Выступающий посредником 54-летний мужчина сообщил руководству строительной организации о возможности урегулирования вопроса, нужно только передать должностному лицу... 250 тысяч рублей.

Посредник перевел десятую часть суммы на банковскую карту женщины, то есть ту сумму, что она и просила, а оставшиеся деньги присвоил. К слову, в отношении 54-летнего воронежца сейчас также возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

- В декабре 2020 года следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области преступная деятельность сотрудницы регионального управления Росреестра и посредника была пресечена. По ходатайству следователя СК судом в отношении 54-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

О том, понесет ли какое-либо наказание руководство строительной организации, не сообщается.