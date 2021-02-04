«Учились у нее математике и доброте»: воронежцы простились с жестоко убитой учительницей

Прощание с Натальей Тушинской. Фото: Кирилл Мишин

Церемония прощания с учителем математики Натальей Тушинской прошла 4 февраля в культурно-досуговом центре «Северный». Более 10 лет она проработала в школе №1 Воронежа. А два дня назад 47-летнего педагога жестоко убили неподалеку от остановки «Гостиница Спутник».

Проводить учительницу в последний путь пришли несколько сотен человек: родственники, коллеги, ученики и другие неравнодушные горожане. Люди стояли в огромной очереди, потому что «Северный» просто не мог вместить всех собравшихся. Многие не сдерживали слез.

Прощание с воронежской учительницей Натальей Тушинской. Фото: Кирилл Мишин

НЕСУТ ЦВЕТЫ И УЧЕБНИКИ

Знакомые в один голос рассказывают о том, каким добрым и светлым человеком была Наталья Тушинская:

- Наталья Васильевна была всегда жизнерадостной, очень общительной, доброжелательной. Ее любили не только коллеги, но и дети. Она воодушевляла ребят, - рассказала «КП-Воронеж» учитель английского языка школы №1 Анжелика Жарких. - Я веду иностранный у ее 8Б класса. В последний день ее жизни мы виделись. Она приходила проверить все ли дети на уроке.

По словам Анжелики Жарких, бывшие ученики Натальи Тушинской сильно переживают случившееся. Они съездили на место трагедии и оставили там не только цветы, но и учебники алгебры и геометрии.

Прощание с воронежской учительницей Натальей Тушинской. Фото: Кирилл Мишин

- Еще она занималась пасекой. Моя мама заказывала у нее мед. Он был вкусный, - продолжает вспоминать учительница английского. - Никак не решалась рассказать маме об этой трагедии. Ведь как раз накануне показывала ей видео с дискотеки, которая проходила в школе в конце 2019-го, еще до карантина. Там Наталья Васильевна вытащила меня на сцену потанцевать с учениками...

В СПЛАНИРОВАННОЕ УБИЙСТВО НЕ ВЕРЯТ

Коллеги и родители школьников уверены, что произошедшее - случайность. Они утверждают, что Наталья Тушинская была слишком доброй, чтобы кто-то захотел ее намеренно убить. Никто из ее знакомых не верит в эту версию.

- Мы помним о ней. Она помогла нашим детям поступить в институт, потому что отлично преподавала математику. Очень отзывчивая. Учитель с большой буквы. Третий день не могу в себя прийти. Слезы льются. Когда знаешь человека, знаешь какой он был, такое страшно слышать, - поделились одна из родительниц.

Прощание с воронежской учительницей Натальей Тушинской. Фото: Кирилл Мишин

Бывший ученик погибшей Дмитрий добавляет:

- Наталья Васильевна, действительно, знала свой предмет. Но еще она была человеком с необыкновенно доброй душой. Всегда готовая помочь чем-то в плане учебы, а еще поддержать добрым словом.

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