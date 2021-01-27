Воронежский депутат Госдумы Сергей Гаврилов отмечает 55-летие

Общественная приемная депутата помогла сотням воронежцев и жителей области. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сегодня день рождения Сергея Анатольевича Гаврилова, депутата Государственной Думы от КПРФ, нашего партнера и просто хорошего товарища.

Мы знаем Сергея Анатольевича много лет и все это время не перестаем удивляться: как это он все успевает?

В Государственной Думе Сергей Гаврилов руководит комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Это его комитетом были подготовлены законопроекты по поддержке добровольческого движения. Во время первой волны пандемии именно добровольцы поддержали запертых в четырех стенах стариков.

Сергей Гаврилов свой человек на ВАСО, сотрудничает с руководством, профкомом, Советом ветеранов и молодежью авиазавода. Он отстаивает интересы наших авиастроителей и на федеральном уровне, доносит проблемные вопросы до профильных руководителей страны.

В городе работает Общественная приемная Сергея Гаврилова, специалисты которой помогли сотням воронежцев и жителей области. Когда под Рождество жильцам дома на улице Ломоносова управляющая компания выставила астрономические счета за тепло, первым из депутатов Госдумы откликнулся Гаврилов. Его депутатские запросы отправлены в том числе в Генеральную прокуратуру, и мы надеемся, что вопрос будет решен по справедливости.

Отец четверых детей, Сергей Гаврилов лично опекает многодетные семьи. Необходима четкая государственная политика в отношении многодетных семей, тем более приемных, убежден он. Также депутат уверен, что с молодежью нужно работать, прививать ей чувство гордости за нашу страну и ее историю.

У нас в «Комсомолке» при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова проходит конкурс детского рисунка «Я рисую Победу», и это также часть патриотического воспитания молодых.

Мы поздравляем Сергея Анатольевича с 55-летием и желаем ему крепкого здоровья, чтобы планы реализовывались, а мечты сбывались. Высокого успешного полета!