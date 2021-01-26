Коронавирус в Воронеже, последние новости на 26 января 2021: штрафы, смягчение ограничений, новые смерти

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала пандемии 55 941 житель Воронежской области заразился коронавирусом. По данным оперштаба к 26 января, окончили лечение и выздоровели 50 433 пациента. Скончались 1 727 воронежцев с подтвержденной инфекцией.

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 501 административное правонарушение по антиковидным мерам. Материалы по всем происшествиям передали в суды, из них около трети уже рассмотрели. 65 человек суд оштрафовал, 108 жителям области вынес предупреждения.

В ближайшие дни в Воронежской области возобновят работу детские аттракционы и фудкорты, если Роспотребнадзор поддержит решение региональных властей. По словам губернатора Александра Гусева, нынешнюю эпидобстановку можно считать управляемой. В течение последних недель число выписанных из стационаров превышает количество госпитализированных. Значит, можно сделать еще на один шаг для возвращению к «доковидной» жизни».

В Воронежской области скончался настоятель храма Рождества Христова в Лисках протоиерей Василий Вылуск. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Отец Василий ушел из жизни 24 января. Ему было 67 лет. Ранее в регионе также от ковида скончался настоятель Никольского храма Бобровского района протоиерей Леонид Гришанов.