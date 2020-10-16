В Воронежской области умер настоятель храма от коронавируса

Фото с сайта Борисоглебской епархии Воронежской митрополии

Скончался настоятель Никольского храма в селе Шишовка Бобровского района протоиерей Леонид Гришанов. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Борисоглебской епархии Воронежской митрополии.

Отцу Леониду 17 августа исполнилось 64 года. Семь лет он был настоятелем Никольского храма и Михайло-Архангельского храма села Чесменка Бобровского района. Вырастил вместе с супругой троих детей.

Чин погребения протоиерея Леонида Гришанова совершил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Отпели священника, умершего от новой инфекции, в Никольском храме.

Как отметили в Борисоглебской епархии, протоиерей останется в памяти многих прихожан и священнослужителей как мудрый и рассудительный священник, заботливый пастырь и духовник.