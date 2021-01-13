В пресс-службе правительства Воронежской области «Комсомолке» рассказали подробности массового заболевания персонала и постояльцев Пригородного дома-интерната для престарелых и инвалидов в Калачеевском районе. Напомним, накануне стало известно о 105 случаях болезни.Сейчас в учреждении проживает 158 пациентов. В связи с эпидемией, с апреля 2020 года работа в учреждении организована посменно по 14 дней. Сейчас идет 20 смена.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕПеред выходом на работу всех сотрудников тестируют на наличие вируса. Но в связи с обострением эпидситуации в декабре приняли решение дополнительно брать анализы у персонала в течение смены – на 4 и 10 дни. Именно эти меры и позволили своевременно на начальной стадии заболевания выявить носителей и заболевших.- По результатам тестирования на 10 день 17 смены (18 декабря 2020) была выявлена и не допущена к работе сотрудница с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию, - рассказали в правительстве области.А первых больных среди пациентов интерната выявили 23 декабря – двоих постояльцев госпитализировали с проявлениями ОРВИ, лабораторный тест показал у них наличие коронавируса.В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ВЫЯВИЛИ 66 НОСИТЕЛЕЙВыполняя предписания Роспотребнадзора, администрация дома престарелых 31 декабря протестировала 145 человек, проживающих в учреждении. Это позволило выявить еще 66 носителей инфекции. 26 из них по рекомендации врачей госпитализировали. У остальных болезнь пока никак не проявляется.- На сегодняшний день зафиксировано 76 случаев заболевания у проживающих в интернате, из них - 58 человек получают лечение в учреждении под наблюдением медперсонала, 18 постояльцев госпитализированы. Из медицинских организаций выписаны 7 человек, - отметили в пресс-службе областного правительства.Всех больных обеспечили необходимыми лекарствами. За ними ухаживают 17 сотрудников и врач, имеющий опыт работы в ковидных отделениях.