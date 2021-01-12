Беспрецедентный случай произошел в школе села Большая Приваловка Верхнехавского района 11 января. После пятого урока там произошла драка, но не между учениками, а между учителем физкультуры и 69-летним дедушкой одного из учеников. Причиной конфликта стали оценки.В этот же день от мужчин поступили обоюдные заявления в полицию. Это подтвердили в региональном ГУ МВД. Там пояснили, что в данный момент проводится процессуальная проверка, стороны опрашиваются, будет устанавливаться степень тяжести побоев. По предварительным данным, они незначительные. В этом случае им грозит административная ответственность.Но это одна сторона жуткой ситуации. Как оказалось, предшествовал случившемуся «долгоиграющий» конфликт – об этом «Комсомольской правде» рассказала мама шестиклассника. Сельская школа очень маленькая. Здесь учатся чуть более 40 человек, поэтому в классах в среднем по три ребенка. Дедушка ученика – учитель истории и обществознания, сам когда-то преподавал физруку. В этот день на уроке физкультуры трое учеников катались на лыжах. Один из них – внук учителя истории. В средней школе в его дневнике появилась единственная тройка – по физкультуре. И исправить ее оказалось не так-то просто.– Это безнаказанность и хамство! В этот день дедушка подошел к нему, как к учителю, поинтересоваться, какую оценку получил ребенок. В классе всего три ученика. Можно ставить оценки каждый день, а не в конце года. А тот накинулся на него, стал оскорблять, сказал, что «он тут вообще никто» и затем ударил кулаком в лицо. Мой отец защищался, – пояснила мама школьника.По словам женщины, учитель постоянно позволяет себе разговаривать нецензурно и со взрослыми, и с детьми, «заводит» себе любимчиков, а остальных детей попросту «гнобит». На него неоднократно поступали жалобы от родителей детей, но только устные.– У моего ребенка хорошие оценки, он старательный. Но с этого года по физкультуре постоянно ставится оценка «три». Причем в электронном дневнике оценки всю четверть по предмету не выставляются, а в конце – они появляются. К примеру, за первую четверть ему поставил учитель физкультуры «три», потому что он не сдал нормы ГТО. Но ведь они у нас сдаются добровольно. В прошлой четверти тройки появились за «прыжки через козла» и за метание мяча, которых у нас в школе нет. Мы, как учителя, должны стимулировать детей, чтобы они хотели ходить на наши занятия, тем более физкультурой, тем более для мальчика, – поделилась мама школьника.Она написала руководству учебного заведения заявление, что ее ребенок больше не будет посещать уроки физкультуры.Как пояснили в департаменте образования Воронежской области, сейчас по этому поводу проводится проверка. Какие-то предварительные выводы там не делают и ситуацию никак не комментируют. Но в регионе известны и не такие случаи. К примеру, дикая история с преподавателем технологии в Землянской школе. Тогда учитель на уроке шумного ученика просто прижег утюгом.