В Воронежской области учителю, который прижег школьника утюгом, грозит суд

Следователи Семилукского межрайонного следственного отдела СУ СК по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего бывшего преподавателя технологии Землянской школы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (максимальное наказание - принудительные работы до трех лет).

Мы уже рассказывали эту дикую историю, которая произошла в присутствии всего класса 20 марта.

- В тот день на уроке труда (технологии) учитель разрешил ребятам заниматься своими делами, - рассказала нам Валентина, мама пострадавшего Ильи. - Мой сын взялся повторять гимн России, который был задан к следующему уроку - обществознанию. Ребята, вероятно, делали это слишком шумно. Учитель сделал замечание, затем - еще одно. А потом… взял с гладильной доски горячий утюг, выдернут вилку из розетки, слил воду из отпаривателя и подошел к моему сыну и его товарищу. Сначала прислонил утюг к спине другого ребенка и «погладил» его. На том мальчике был надет толстый свитер, и он почувствовал только тепло. Потом то же самое учитель проделал с моим сыном, на котором была тонкая рубашка. При этом он еще нажал на кнопку отпаривания…

Волдыри на спине ребенка мама заметила только вечером, а когда поинтересовалась их происхождением, то от объяснений сына пришла в ужас и написала заявление в полицию. От стражей порядка об инциденте узнал и директор школы. Он вызвал учителя для объяснений. Отпираться педагог не стал и тут же по предложению руководителя написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Однозначно, в этой ситуации виноват учитель, - рассказал нам Валерий Синягин, директор Землянской школы. - Раньше у него не было конфликтов с учениками и жалоб от родителей не поступало. Видно, за 33 года работы педагог просто эмоционально выгорел.

Директор также рассказал, что пообщался с преподавателем начальных классов, который раньше учил пострадавшего мальчика. Тот характеризует ребенка как адекватного и в плане поведения, и в плане успеваемости.

- Меня удивляет, что мама мальчика не пришла к нам, а сразу отправилась в полицию, - недоумевает Валерий Викторович. - Мы никого не обижаем и готовы рассматривать спорные ситуации.

Мы задали этот вопрос Валентине.

- Надо знать, как решаются подобные вопросы в нашей школе, - говорит она. - Несколько лет назад с этим учителем уже был похожий скандал. На него пожаловались родители детей по поводу рукоприкладства. Его даже уволили, но через какое-то время снова приняли на работу.

По словам мамы Ильи, удары линейкой и другие способы физического воздействия на детей были у преподавателя технологии в порядке вещей. Поэтому дети даже не восприняли случай с утюгом как что-то из ряда вон выходящее.

- После скандала педагог уволился из нашей школы, но продолжает работать в местном интернате для трудных детей: до недавнего времени он совмещал две должности, - продолжает Валентина. - Я также узнала, что он хочет подать встречный иск на меня, о неисполнении родительских обязанностей.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

«Педагоги выгорают из-за колоссальной нагрузки»

Елена Ильинова, учитель русского языка и литературы школы № 91:

- К каждому ученику нужен подход. Универсального правила здесь нет. Кому-то требуется больше внимания. Кому-то, чтобы его занять, надо давать дополнительные задания. Учитель должен быть еще и психологом. Ударить ребенка или причинить ему физический вред? Это, конечно, дикость какая-то. Не случайно же учителя каждый год медкомиссию проходят, в том числе и у психиатра.

Сейчас во всех школах есть служба медиации, призванная решать все спорные моменты внутри учреждения. В нее входят представители трех сторон: педагоги, дети и родители.

Проработав в школе 20 лет, я на себе почувствовала, что такое усталость и эмоциональное выгорание. Но происходит оно не из-за трудных учеников, а из-за напряженного графика работы. Чтобы получить хоть сколько-нибудь приличную зарплату, учитель берет по полторы - две ставки. А это колоссальная нагрузка. Но срываться на детях недопустимо!