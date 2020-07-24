13 нововоронежских атомщиков поборются за пьедестал почёта на отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2020

В этом году в связи с ограничениями, связанными с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение о проведении AtomSkills в новом формате.

В основе соревнований лежит принцип: «Честная Игра - возможность для всех». Подать заявку на участие могли все желающие специалисты, достигшие 18 лет. Чемпионат будет проводится по 24 компетенциям в дистанционном формате. Контроля за выполнением задания со стороны организаторов не будет.

От Нововоронежской АЭС в AtomSkills-2020 примут участие 13 сотрудников, многие из которых неоднократно проявляли себя на дивизиональных и отраслевых чемпионатах прошлых лет.

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Самой популярной среди нововоронежцев компетенцией стал «Аналитический контроль» (Лабораторный химический анализ). Заявки на участие здесь подали четыре сотрудницы химического цеха Нововоронежской АЭС. Самой популярной среди нововоронежцев компетенцией стал «Аналитический контроль» (Лабораторный химический анализ). Заявки на участие здесь подали четыре сотрудницы химического цеха Нововоронежской АЭС. Команды из двух, трёх и четырех специалистов поборются за лидерство в компетенциях «Сетевое и системное администрирование», «Инженерное мышление. Каракури» и «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» соответственно. Кроме этого нововоронежцы сразятся в компетенции «Технологические системы энергетических объектов».

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«Чемпионаты профессионального мастерства – одна из составляющих успешной работы коллектива, роста профессионализма и развития навыков. На Нововоронежской АЭС они проводились с 60-х годов. Очень приятно, что сейчас чемпионаты рабочих профессий приобретают мировой масштаб и сотрудники Нововоронежской АЭС являются неотъемлемой их частью. За прошлые годы четверо сотрудников нашей атомной станции завоёвывали на отраслевых чемпионатах медали разного достоинства. Надеемся в этом году, мы превзойдём этот результат», – сказал начальник отдела развития персонала Любовь Бризицкая.

Во время соревнования каждому участнику чемпионата будет предоставлен равноценный доступ к информации, необходимой для наилучшего выполнения Конкурсного задания. Рабочее место конкурсант готовит сам в соответствии с требованиями. Результаты будут отправлены на оценку в электронном виде или в виде готовых деталей.

В разных компетенциях чемпионат будет длиться от 1 до 6 дней. Торжественная церемония награждения пройдет 21 августа.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.