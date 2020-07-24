Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы

Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов.

«Направление, темп работы нам всем был задан Президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавший внесение поправок в Конституцию», — сказал он.

Фото: Пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до шести тысяч рублей) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.

Комментируя законотворческую работу фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения Партии Владимир Нетёсов отметил, что депутатами в первом полугодии 2020 года были инициированы, разработаны и приняты важные для региона законы.

Один из них - о запрете на продажу аналогов снюсов и вейпов несовершеннолетним. Документ был разработан секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым и депутатами Романом Жоговым, Иваном Мошуровым, Алексеем Черновым в связи с массовыми обращениями граждан.

«В прошлом году распространение и потребление в молодежной и подростковой среде никотиносодержащих смесей без содержания в них табака приняло характер эпидемии. Родители, врачи, учителя и общественники совершенно обоснованно бьют тревогу. Поэтому чтобы защитить подрастающее поколение от этой опасности, депутаты детально рассмотрели все аспекты проблемы и в кратчайшие сроки разработали законопроект. Новый закон позволит снять вопрос с распространением среди несовершеннолетних снюсов, электронных сигарет и их аналогов на территории региона», – отметил лидер воронежских единороссов.

Также депутаты – единороссы предложили изменения и дополнения в законы, касающиеся модернизации сферы здравоохранения и поддержки медицинских работников, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, усовершенствования избирательного законодательства.

Владимир Нетёсов отметил, что в ближайшее время региональные парламентарии будут вести оперативную работу над изменениями в законодательство, которые необходимо внести в связи с принятием поправок в Конституцию РФ. Речь идет о десятках законов и нормативных актов, которые необходимо будет разработать и принять.