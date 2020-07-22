2020-07-22T17:41:17+03:00
Общество

В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары

Компания зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Воронежской области в первом полугодии 2020 года
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Количество проданных устройств увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стал бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Воронежской области в первом полугодии 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 10 тысяч рублей. Средняя стоимость устройств составила 8 тысяч рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Samsung и Huawei. За первые шесть месяцев текущего года на их долю в общем объеме продаж пришлось 35%. За отчетный период продажи Samsung выросли на 60%, а Huawei – на 94%. Хорошую динамику в продажах показали и другие китайские бренды: Xiaomi вырос в 5,5 раз, а Honor – на 65%, заняв долю в общих продажах в 14% и 12% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 5%. На обладателя второго места – Huawei Y5 Lite – приходится 4% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Huawei Y5 также с долей в 3%.

Ускоренная цифровизация повседневной жизни в 2020 году придала новый импульс развитию рынка «умных» устройств. Так, посетители салонов Tele2 в Воронежской области проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Продажи «умных» часов и фитнес-браслетов в розничной сети оператора в первом полугодии выросли в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Абоненты Tele2 стремятся максимально полно удовлетворить свои потребности в цифровых технологиях для повседневной жизни и все чаще покупают продвинутые и функциональные смартфоны, а также внимательно следят за новинками рынка. Так, для воронежских клиентов при покупке устройств решающим фактором является сбалансированное соотношение цены и качества. Мы постоянно анализируем запросы пользователей и дополняем продуктовую линейку устройствами, которые отвечают потребностям наших клиентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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