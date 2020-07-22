Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства

.

Правительство РФ предоставит российским регионам 6 млрд. рублей на стимулирование жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Увеличение бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры в текущем году произойдет за счет резервного фонда Правительства РФ. Воронежской области будет выделено 100 миллионов рублей на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Дополнительное финансирование по программе «Стимул» позволит вовлечь в стройку новые земельные участки, предварительно подготовленные и обеспеченные необходимой инфраструктурой, - отметил в своем комментарии сенатор Российской Федерации Сергей Лукин.

По словам парламентария, на площадке Совета Федерации неоднократно поднимался вопрос о том, что нужно выделить дополнительные средства из федерального бюджета на строительство инженерной инфраструктуры для усиления поддержки региональных программ развития жилищного строительства.

- Обеспечение граждан доступным жильем, создание комфортной и качественной среды проживания относится к приоритетам государственной политики. Одним из самых серьезных факторов, сдерживающим развитие жилищного строительства, является неразвитая инженерная инфраструктура территорий потенциальной застройки. В настоящее время во всех регионах большинство территорий под жилищное строительство не обеспечены необходимой инфраструктурой, при этом региональные и местные бюджеты не располагают достаточными средствами на ее создание, - пояснил Сергей Лукин. - В этих условиях программа «Стимул», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда», зарекомендовала себя действенным инструментом развития жилищного строительства. На сегодняшний день в ней участвуют 52 региона, возводится 186 объектов, а годовой объем выделенных средств в целом по стране – 27,8 млрд рублей, в том числе сумма федеральных ассигнований в Воронежской области составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Согласно Постановлению Правительства, подписанному Михаилом Мишустиным, дополнительные субсидии получат двадцать субъектов РФ: республики Татарстан, Саха (Якутия), Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Костромская, Самарская, Иркутская и Новосибирская области. По мнению Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, благодаря этому российским регионам удастся нарастить темпы строительства, ускорить сроки завершения работ и тем самым ввести в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, что несколькими днями ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», в рамках которого скорректированы сроки достижения целей нацпроекта по жилью. Согласно документу, жилищные условия должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей ежегодно к 2030 году, а объем строительства нужно увеличить не менее чем до 120 млн кв. метров в год.

Ольга Вороновская