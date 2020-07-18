На новом объезде Лосево на трассе М-4 в Воронежской области образовалась трехкилометровая пробка

18 июля читатели «КП-Воронеж» сообщили, что на пунктах взимания платы, через которые идет движение по обновленному участку в обход села Лосево и Павловска, образовалась внушительная пробка. Воронежцы жалуются, что пропускают всего по несколько машин, из-за чего очередь практически не движется.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробка действительно растянулась на несколько километров у центра обслуживания ГК «Автодор» на 636 км трассы М-4 «Дон».

Яндекс.Карты

Яндекс.Карты

По словам читателей, местные служащие жалуются на некие технические сложности, якобы не срабатывают транспондеры. Мы обратились в пресс-службу ГК «Автодор», где нам подтвердили, что был небольшой сбой, но сейчас проблема устранена.

Объезд строили как раз, чтобы сделать этот участок комфортным для автомобилистов, отправляющихся на отдых в южные регионы или возвращающихся обратно в центральную часть России. До этого ситуация была критичной: вереница из автомобилей у села Лосево скапливалась постоянно.

Напомним, что в первое же воскресенье после открытия нового объезда, то есть 5 июля, через оба пункта взимания платы проехало свыше 25 тысяч машин. А через неделю, 11 июля в субботу и 12 июля в воскресенье, их количество увеличилось до 31 и 29 тысяч соответственно. За десять дней после открытия проехало почти 220 тысяч автомобилей.

Новость об открытии обхода Лосево и Павловска обрадовала не только воронежцев, но и сотни тысяч других россиян. Ведь благодаря новой дороге водителям, движущимся в сторону юга, теперь не придется стоять часами в многокилометровой пробке. Однако наши читатели, проехавшие 7 июля по трассе М-4 «Дон», сообщили в редакцию о новой проблеме.