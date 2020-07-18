2020-07-18T16:12:11+03:00
Общество

На новом объезде Лосево на трассе М-4 в Воронежской области образовалась трехкилометровая пробка

В ГК «Автодор» ее возникновение объяснили техническим сбоем на пунктах взимания платы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото: ГК "Автодор"Фото: ГК "Автодор"
Изменить размер текста:

18 июля читатели «КП-Воронеж» сообщили, что на пунктах взимания платы, через которые идет движение по обновленному участку в обход села Лосево и Павловска, образовалась внушительная пробка. Воронежцы жалуются, что пропускают всего по несколько машин, из-за чего очередь практически не движется.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробка действительно растянулась на несколько километров у центра обслуживания ГК «Автодор» на 636 км трассы М-4 «Дон».

Яндекс.Карты

Яндекс.Карты

Яндекс.Карты

Яндекс.Карты

По словам читателей, местные служащие жалуются на некие технические сложности, якобы не срабатывают транспондеры. Мы обратились в пресс-службу ГК «Автодор», где нам подтвердили, что был небольшой сбой, но сейчас проблема устранена.

Объезд строили как раз, чтобы сделать этот участок комфортным для автомобилистов, отправляющихся на отдых в южные регионы или возвращающихся обратно в центральную часть России. До этого ситуация была критичной: вереница из автомобилей у села Лосево скапливалась постоянно.

Напомним, что в первое же воскресенье после открытия нового объезда, то есть 5 июля, через оба пункта взимания платы проехало свыше 25 тысяч машин. А через неделю, 11 июля в субботу и 12 июля в воскресенье, их количество увеличилось до 31 и 29 тысяч соответственно. За десять дней после открытия проехало почти 220 тысяч автомобилей.

Новость об открытии обхода Лосево и Павловска обрадовала не только воронежцев, но и сотни тысяч других россиян. Ведь благодаря новой дороге водителям, движущимся в сторону юга, теперь не придется стоять часами в многокилометровой пробке. Однако наши читатели, проехавшие 7 июля по трассе М-4 «Дон», сообщили в редакцию о новой проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию второй части беседы [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Воронеже объявили торги на вырубку около 5 тысяч деревьев в Северном лесу
Три человека погибли в столкновении двух иномарок на воронежской трассе
В Воронежской области поймали пьяного водителя без прав
После трех месяцев спада в Воронеже начало расти количество вакансий
Пенсионерка из Воронежа два часа перечисляла мошенникам свои сбережения на 13 номеров мобильных телефонов
В воронежском парке «Дельфин» появится небольшой водопад и альпинистские стенки для детей
Ночью во время массовой проверки в Воронеже инспекторы остановили более 300 водителей
В Воронежской области 18 июля новый коронавирус выявили еще у 108 человек
В Воронежской области рядом с пешеходным переходом сбили 9-летнего велосипедиста
В Воронеже сняли на видео, как подросток ногой разбил лобовое стекло BMW
В Воронеже запустят новые маршруты и скорректируют действующие
В Воронеже сгорела "шестерка"
В Воронеже попасть в библиотеки можно будет только по предварительной записи
На мусорном полигоне под Воронежем снова нашли грубые нарушения
Воронежец продал авто возлюбленной и, чтобы компенсировать вред, предложил ей чужое авто
В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице
На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц
В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину
В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину
На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок
В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки
В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста
В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне
В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО
В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика
В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика