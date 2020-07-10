2020-07-10T11:23:44+03:00
Общество

Стартовала первая смена уникального онлайн-лагеря «Дружба» профсоюза Нововоронежской АЭС

«3D – Дружба! Драйв! Движение!» - уникальный онлайн-проект лагеря «Дружба» профсоюза Нововоронежской АЭС начал свою работу
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В условиях пандемии, когда личное общение ограничено, Нововоронежская АЭС и Профсоюз Нововоронежской АЭС открыли для детей летний лагерь в режиме онлайн.

Одну неделю дети проведут в компании старых и новых друзей, будут веселиться вместе с любимыми вожатыми. Всё самое яркое и интересное теперь в новом формате: песни под гитару, мастер-классы, дискотеки в прямом эфире.

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Каждый из семи дней посвящен определенной теме: театральное мастерство, уроки моды, кулинарные мастер-классы, музыкальные импровизации, интересные игры и т.д. Все необходимые материалы предоставлены организаторами заранее.

Распорядок дня построен так, что ребенок не находится всё время за монитором компьютера. Задания каждого дня подразумевают офлайн-активность: изготовление поделок, подготовка к играм и представлениям.

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Дети научатся самостоятельно планировать свое время, выполнять задания без компьютера, под чутким руководством вожатых станут более пунктуальными и ответственными.

На протяжении всей смены ребята будут набирать баллы, которые на церемонии закрытия можно обменять на памятные подарки.

«Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, мы не могли оставить наших детей без долгожданной встречи с друзьями и любимыми вожатыми лагеря «Дружба». В 2018 году мы открыли этот лагерь после 20-летнего перерыва. За два лета в нем отдохнули более тысячи детей атомщиков. В этот раз предусмотрено пять онлайн-смен. Родители оплатили всего 10% стоимости путёвки», - отметил председатель Профсоюза Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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