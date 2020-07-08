Мать убитой в Воронежской области 9-летней девочки могут лишить прав на пятерых детей

Прокуратура Бобровского района завершила проверку органов по делам несовершеннолетних, которую организовала после дикого убийства 9-летней девочки из многодетной семьи. Напомним, ребенок пропал 25 мая. В этот день ее в последний раз видели родители, отправившиеся на рыбалку с ночевкой. Мать с отцом не расписаны, но все шестеро детей – им родные. 9-летнюю дочку оставили под присмотром старших сестер. Родители обнаружили пропажу ребенка, когда вернулись, 26 мая. Поначалу пытались искать самостоятельно, потом обратились за помощью к местным властям. На второй день поисков как гром среди ясного неба 16-летний местный парень признался, что задушил девочку, а тело спрятал в заброшенном доме неподалеку. Там, в сундуке, и нашли несчастную жертву подростка.

Изучив все факты и обстоятельства трагедии, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что причина убийства – в наплевательском отношении к своим обязанностям сразу нескольких человек, в том числе чиновников и родителей.

СЕМЬЯ СОСТОЯЛА НА УЧЕТЕ КАК НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ

Так, нарушения нашли в деятельности администрации Бобровского района и местной комиссии по делам несовершеннолетних, которая не принимала профилактических мер. В том числе не поднимала вопроса о лишении материи родительских прав, хотя к тому имелись все основания.

- В 2017-2018 годах семья состояла на учете как неблагополучная, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей матерью детей, - отметили в прокуратуре Воронежской области. -Также выявлены нарушения при организации работы в органах опеки и попечительства с семьей 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве. Есть у надзорного ведомства вопросы и к школе, где училась девочка. Администрация учреждения закрывала глаза на пропуски ребенком занятий и не применяла санкций к родителям.

РОДИТЕЛИ ЗА РЕБЕНКОМ НЕ СЛЕДИЛИ

Результатами проверки стало внесение представлений главе администрации Бобровского района и директору школы, где обучалась девочка, об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и недопущению их впредь. Еще пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. А многодетная мать может лишиться и оставшихся пяти детей. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, поскольку в день убийства девочка длительное время оставалась без присмотра, а, узнав о ее исчезновении, родители на обратились в полицию. Зв ходом расследования следит районная прокуратура.

Кроме того отдел образования направил в суд иск о лишении матери родительских прав в отношении оставшихся пяти детей. Ответственность грозит и отцу: районная прокуратура инициировала установление отцовства в отношении детей, хотя брак между родителями официально не зарегистрирован. Сейчас с точки зрения закона он детям чужой человек, но в случае установления отцовства, также будет отвечать по всей строгости за воспитание несовершеннолетних.