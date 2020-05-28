2020-05-28T13:22:08+03:00
Происшествия

«Задушил и спрятал в сундук»: в убийстве 9-летней девочки в Воронежской области подозревают ее родственника-подростка

По предварительным данным, школьница отказалась вступать в половую связь с 16-летним парнем
Юрий КОЗЛОВ
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Девочка пыталась убежать, но 16-летний мерзавец ее догнал и задушил.Девочка пыталась убежать, но 16-летний мерзавец ее догнал и задушил.Фото: из архива «КП»
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Стали известны некоторые подробности убийства девятилетней девочки в селе 2-е Никольское Бобровского района.

Напомним, девочку в последний раз видели 25 мая. Родители оставили дочку со старшими детьми (всего в семье их шестеро) и уехали на рыбалку. Они вернулись домой 26 мая. То, что девочки нет дома, их поначалу сильно не обеспокоило - думали, что она у бабушки. А потом, когда узнали, что и там ее нет, бросились искать. Утром 27 мая попросили о помощи местные власти. Глава поселения организовал поиски с участием правоохранителей.

Вечером 27 мая в заброшенном доме, расположенном недалеко от того, где жила девочка, нашли ее тело. Установили, что ребенок был задушен. Девочка была полураздета.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с полицейскими установили, что к убийству может быть причастен 16-летний дальний родственник девочки. По предварительным данным, подросток, живший в соседнем доме, пригласил ее погулять. У ребенка не возникло никаких подозрений, девочка согласилась. Он завел ее в заброшенный дом и там попытался вступить с ней в половую связь. Девочка вырвалась, пустилась бежать, но тот ее догнал и задушил. Потом спрятал тело в сундук, стоявший в доме, забросав его вещами, чтобы потом закопать в лесу. А затем сам участвовал в поисках ребенка.

По предварительным данным, подросток, а также семья погибшей девочки на профилактических учетах не состояли. Прокуратура проверяет работу системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» (от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы). Подросток признал свою вину, он сам показал место, где лежало тело. Школьника задержали, решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Жители села 2-е Никольское Бобровского района рассказали о 16-летнем подростке, подозреваемом в убийстве, и об его жертве:

- Этот парень из многодетной семьи, мать и отец лишены родительских прав, опекуном была старшая сестра. Он учился сначала в нашей школе, потом его отправили в интернат. Недавно вернулся в наше село. Вроде как последнее время был в каком-то училище. Так получилось, что он чаще общался с детьми помладше, чем со сверстниками. Жил этот парень, действительно, по соседству с девочкой. Их дома были крайними на параллельных улицах. Девочка была очень хорошая. Всегда поздоровается, возится в песочнице, чужой игрушки никогда не возьмет. Ее похоронят у нас в селе.

Напомним, похожее преступление произошло 15 апреля 2013 года в селе Лосево Павловского района. 14-летнюю девочку задушил ее одноклассник и спрятал тело в болотистой местности у реки. Потом он тоже принимал участие в поисках и даже пытался свалить вину на 21-летнего парня - дескать, он слышал, что девочка шла к нему на свидание. Подростка направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, через два года он вышел на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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