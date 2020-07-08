2020-07-08T12:51:44+03:00
Общество

В Воронеже ребенку на 23 сутки после рождения провели сложнейшую операцию на сердце

Из-за эпидемии коронавируса транспортировка малыша в Москву была невозможна
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В условиях искусственного кровообращения и изолированной церебральной перфузии кардиохирурги провели реконструкцию дуги аорты и сузили легочную артериюВ условиях искусственного кровообращения и изолированной церебральной перфузии кардиохирурги провели реконструкцию дуги аорты и сузили легочную артериюФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Воронежские кардиохирурги спасли ребенка с редким врожденным пороком сердца. Бригада из 10 медработников около четырех часов проводила операцию. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Мальчик появился на свет в перинатальном центре клинической больницы №1 (ВОКБ №1) в конце апреля 2020 года. После рождения ребенку диагностировали комбинированный порок сердца, гипоплазию дуги аорты, коартацию аорты, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с дефектом межжелудочковой перегородки.

- Подобные аномалии требуют пристального внимания специалистов федерального центра, но в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией транспортировка ребенка в Москву была невозможна. Хирургами ВОКБ №1 было принято решение оказывать необходимую помощь на базе кардиохирургического центра, - объяснили в облздраве.

На 23 сутки после рождения мальчику выполнили сложную операцию. В условиях искусственного кровообращения и изолированной церебральной перфузии кардиохирурги провели реконструкцию дуги аорты и сузили легочную артерию.

Период восстановления дался малышу нелегко, но ребенок показал себя настоящим бойцом, справился со всеми сложностями и быстро пошел на поправку. В этом ему помогали реаниматологи кардиореанимации и реанимации перинатального центра.

- Сейчас маленький пациент дома и чувствует себя хорошо. Ему еще предстоит пройти курс реабилитации, - прокомментировали в облздраве.

Ранее мы рассказывали историю 38-летней жительницы Богучарского района: Евгения Батурина родила девочку 17 января – хотя еще месяц назад даже не подозревала, что беременна. Женщина трудится кондитером в одном из ресторанов. Все это время она ходила на работу, пока не почувствовала необычное шевеление внутри себя. Такие случаи бывают раз в сто лет: ведь женщина успешно выносила ребенка в брюшной полости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
В режиме видеосвязи участников поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Воронеже поймали саратовского разбойника, грабившего пенсионерок
Авария катеров в Воронеже: одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии
Школьники из Воронежа стали победителями в конкурсе «Я познаю Россию»
В Воронежской области злостного алиментщика отправили в колонию
Воронежцы жалуются, что на дамбе после реконструкции запрещают загорать днем и гулять после 22 часов
Жизнь прожить – не поле перейти
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Прокуратура Воронежской области зарегистрировала больше 4 тысяч нарушений прав многодетнах семей
В Воронеже алабай прокусил ногу женщине, гулявшей с годовалой дочкой
Новую улицу Воронежа назовут в честь авиаконструктора Генриха Новожилова
В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны
После аномальной жары на Воронежскую область обрушатся ливни и даже град
В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены
Воронежский фермер переоценил стоимость закладки яблоневых садов на 5 миллионов и попал под суд
В трех районах Воронежа может измениться вкус и цвет воды из-за ремонта на станции
В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги
Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест