В Воронеже ребенку на 23 сутки после рождения провели сложнейшую операцию на сердце

Воронежские кардиохирурги спасли ребенка с редким врожденным пороком сердца. Бригада из 10 медработников около четырех часов проводила операцию. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Мальчик появился на свет в перинатальном центре клинической больницы №1 (ВОКБ №1) в конце апреля 2020 года. После рождения ребенку диагностировали комбинированный порок сердца, гипоплазию дуги аорты, коартацию аорты, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с дефектом межжелудочковой перегородки.

- Подобные аномалии требуют пристального внимания специалистов федерального центра, но в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией транспортировка ребенка в Москву была невозможна. Хирургами ВОКБ №1 было принято решение оказывать необходимую помощь на базе кардиохирургического центра, - объяснили в облздраве.

На 23 сутки после рождения мальчику выполнили сложную операцию. В условиях искусственного кровообращения и изолированной церебральной перфузии кардиохирурги провели реконструкцию дуги аорты и сузили легочную артерию.

Период восстановления дался малышу нелегко, но ребенок показал себя настоящим бойцом, справился со всеми сложностями и быстро пошел на поправку. В этом ему помогали реаниматологи кардиореанимации и реанимации перинатального центра.

- Сейчас маленький пациент дома и чувствует себя хорошо. Ему еще предстоит пройти курс реабилитации, - прокомментировали в облздраве.

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