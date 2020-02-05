Такое бывает раз в сто лет: Жительница Воронежской области выносила ребенка в брюшной полости

38-летняя жительница Богучарского района Евгения Батурина родила девочку 17 января – хотя еще месяц назад даже не подозревала, что беременна. Женщина трудится кондитером в одном из ресторанов. Все это время она ходила на работу, пока не почувствовала необычное шевеление внутри себя.

- Беременность проходила так, что даже не знала о ней - совершенно иначе по сравнению с предыдущими. В какой-то момент стало все болеть внутри. Из-за этого и обратилась в женскую консультацию. Во время УЗИ, выяснилось, что это уже 34 неделя беременности. Я ведь даже не подозревала - работала до последнего. Муж, мама, дети, все знакомые, когда узнали, были в шоке, - признается Евгения.

Оказалось, что женщина выносила и родила здорового ребенка, который развивался не в матке, а в брюшной полости – это уникальный случай в мировой медицинской практике.

Плод оказался между петлями кишечника

17 января в 22:30 врачи перинатального центра ВОКБ №1 приняли сложнейшие роды – матери понадобилось перелить 3 литра крови. Девочка появилась на свет живой и здоровой. Вес - 2150 граммов и рост - 46 см.

Малышка, по словам матери, очень спокойнаяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Разрыв мог произойти в любой момент, в этом случае ребенок погибает, а чтобы спасти женщину от обильного кровотечения у врачей оставалось бы буквально 10 минут, – рассказала Людмила Ипполитова, главный внештатный неонатолог региона, доктор медицинских наук.

Об этом случае можно сказать – один на миллион. Беременность в брюшной полости встречается примерно в 1,4 % случаев внематочной беременности. В то же время внематочная беременность - это не более 1-2 % случаев от всех беременностей.

- Вынашивание ребенка в брюшной полости почти всегда заканчивается неблагополучно. Плод редко развивается нормально и бывает жизнеспособным. Он погибает в начале или середине беременности. Локализация беременности в брюшной полости крайне опасна и для женщины. Материнская смертность достигает 20%, - пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В этом случае плод оказался между петлями кишечника. Но, если говорить просто, ребенок лежит в своеобразном «шарике», поэтому напрямую с органами он не соприкасался.

Готовимся к выписке

После операции ребенок пять дней находился в реанимации под динамическим наблюдением: малышке нужна была легкая респираторная поддержка кислородом. Однако уже на шестые сутки девочку перевели на второй этап выхаживания.

Перинатальный центрФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Этот случай уникален тем, что мама доносила беременность вне матки до такого срока – 34-35 недель, а физические параметры малыша соответствуют возрасту, в котором он родился, - пояснила главный неонатолог региона. - Мы, конечно, ставим ребенку недоношенность 1 степени, но хочу отметить, что у него нет внешних и внутренних изменений или патологий – мы его полностью обследовали.

Людмила Ипполитова призналась, что хотя и работает уже в медицинской сфере 32 года, но с подобным случаем столкнулась впервые. По ее словам, последний случай в нашей стране, когда женщина выносила ребенка в брюшной полости – он произошел в 1915 году в Чечне.

- Быть может, не все случаи описаны. В мировой литературе говорится о 17 подобных родах, когда дети при этом выжили. Это данные из медицинской практики за последние 150 лет, - рассказала Людмила Ипполитова.

Людмила Ипполитова беседует с Евгенией Батуриной Фото: пресс-службы Воронежской областной Думы

Это третья беременность Евгении: ее старшей дочери - 19 лет, сыну - 5 лет. Новорожденную супруги Батурины решили назвать Анастасией. Дома уже все готово к встрече нового члена семьи. А пока девочка спокойно набирает вес – уже добрала до 2450 граммов.

- Теперь у меня еще один уникальный человечек. Спасибо врачам перинатального центра. Это чудо! У меня до сих пор шоковое состояние, - поделилась Евгения Батурина. - Но на этом, думаю уже все - беременеть уже не планирую. Сейчас чувствую себя хорошо, во вторник готовимся к выписке.