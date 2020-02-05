2020-02-05T20:13:49+03:00
Общество

Такое бывает раз в сто лет: Жительница Воронежской области выносила ребенка в брюшной полости

До этого подобный случай в нашей стране произошел в 1915 году в Чечне
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас и мать, и ее ребенок чувствуют себя хорошоСейчас и мать, и ее ребенок чувствуют себя хорошоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

38-летняя жительница Богучарского района Евгения Батурина родила девочку 17 января – хотя еще месяц назад даже не подозревала, что беременна. Женщина трудится кондитером в одном из ресторанов. Все это время она ходила на работу, пока не почувствовала необычное шевеление внутри себя.

- Беременность проходила так, что даже не знала о ней - совершенно иначе по сравнению с предыдущими. В какой-то момент стало все болеть внутри. Из-за этого и обратилась в женскую консультацию. Во время УЗИ, выяснилось, что это уже 34 неделя беременности. Я ведь даже не подозревала - работала до последнего. Муж, мама, дети, все знакомые, когда узнали, были в шоке, - признается Евгения.

Оказалось, что женщина выносила и родила здорового ребенка, который развивался не в матке, а в брюшной полости – это уникальный случай в мировой медицинской практике.

Плод оказался между петлями кишечника

17 января в 22:30 врачи перинатального центра ВОКБ №1 приняли сложнейшие роды – матери понадобилось перелить 3 литра крови. Девочка появилась на свет живой и здоровой. Вес - 2150 граммов и рост - 46 см.

Малышка, по словам матери, очень спокойная Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Малышка, по словам матери, очень спокойнаяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Разрыв мог произойти в любой момент, в этом случае ребенок погибает, а чтобы спасти женщину от обильного кровотечения у врачей оставалось бы буквально 10 минут, – рассказала Людмила Ипполитова, главный внештатный неонатолог региона, доктор медицинских наук.

Об этом случае можно сказать – один на миллион. Беременность в брюшной полости встречается примерно в 1,4 % случаев внематочной беременности. В то же время внематочная беременность - это не более 1-2 % случаев от всех беременностей.

- Вынашивание ребенка в брюшной полости почти всегда заканчивается неблагополучно. Плод редко развивается нормально и бывает жизнеспособным. Он погибает в начале или середине беременности. Локализация беременности в брюшной полости крайне опасна и для женщины. Материнская смертность достигает 20%, - пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В этом случае плод оказался между петлями кишечника. Но, если говорить просто, ребенок лежит в своеобразном «шарике», поэтому напрямую с органами он не соприкасался.

Готовимся к выписке

После операции ребенок пять дней находился в реанимации под динамическим наблюдением: малышке нужна была легкая респираторная поддержка кислородом. Однако уже на шестые сутки девочку перевели на второй этап выхаживания.

Перинатальный центр Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Перинатальный центрФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Этот случай уникален тем, что мама доносила беременность вне матки до такого срока – 34-35 недель, а физические параметры малыша соответствуют возрасту, в котором он родился, - пояснила главный неонатолог региона. - Мы, конечно, ставим ребенку недоношенность 1 степени, но хочу отметить, что у него нет внешних и внутренних изменений или патологий – мы его полностью обследовали.

Людмила Ипполитова призналась, что хотя и работает уже в медицинской сфере 32 года, но с подобным случаем столкнулась впервые. По ее словам, последний случай в нашей стране, когда женщина выносила ребенка в брюшной полости – он произошел в 1915 году в Чечне.

- Быть может, не все случаи описаны. В мировой литературе говорится о 17 подобных родах, когда дети при этом выжили. Это данные из медицинской практики за последние 150 лет, - рассказала Людмила Ипполитова.

Людмила Ипполитова беседует с Евгенией Батуриной Фото: пресс-службы Воронежской областной Думы

Людмила Ипполитова беседует с Евгенией Батуриной Фото: пресс-службы Воронежской областной Думы

Это третья беременность Евгении: ее старшей дочери - 19 лет, сыну - 5 лет. Новорожденную супруги Батурины решили назвать Анастасией. Дома уже все готово к встрече нового члена семьи. А пока девочка спокойно набирает вес – уже добрала до 2450 граммов.

- Теперь у меня еще один уникальный человечек. Спасибо врачам перинатального центра. Это чудо! У меня до сих пор шоковое состояние, - поделилась Евгения Батурина. - Но на этом, думаю уже все - беременеть уже не планирую. Сейчас чувствую себя хорошо, во вторник готовимся к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Новости 24
В Воронеже число классов, закрытых на карантин, увеличилось до 126
В тарифном управлении рассказали, почему в Воронеже резко подорожало отопление и горячая вода
В Воронеже из-за нарушений норм безопасности приостановили подачу газа в котельную
Платеж за вывоз мусора в селах Воронежской области не должен превышать 80 рублей
На директора предприятия в Воронежской области возбудили дело по невыплате зарплаты сотрудникам
В воронежском заповеднике поймали двух браконьеров
В воронежском доме ребенка детей кормили испорченными овощами и не оказывали малышам помощь
На одной из главных улиц Воронежа на видео попала пылающая иномарка
В Воронеже мужчина ограбил пенсионерку прямо в дверях ее квартиры
В Воронеже не обнаружили коронавирус у работавшей в Китае семейной пары
В Воронежской области пьяный водитель протаранил мотоциклы байкеров, приехавших на слет клуба
Проснувшегося раньше времени барсука сняли на видео в воронежском заповеднике
С 1 июля коммунальные тарифы в Воронежской области вырастут на 4%
Житель Воронежской области в порыве ревности забил до смерти подругу
В Воронеже синоптики обещают мороз до -11 градусов
Воронежцев приглашают на мастер-класс по русским шахматам
В Воронеже разыскивают 45-летнего мужчину с бородой
В Воронежском океанариуме появился тихоокеанский осьминог Дофлейна
В Воронежской области за распространение диагноза подруги будут судить сотрудницу клиники
Мошенники обманули жителей Воронежской области рекордное количество раз